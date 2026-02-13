Nogoyá Times

    Continúa el Mantenimiento de Boulevard Avellaneda

    Nogoyá

    Desde la Subsecretaria de Obras y Servicios Públicos del Municipio de Nogoyá, informaron sobre los trabajos de mantenimiento y bacheos del Boulevard Sarmiento.
    En la arteria vial colocaron rap asfáltico en Boulevard Avellaneda, apuntando a mejorar la transitabilidad y la insfraestructura vial.
