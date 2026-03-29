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    Continúa la inestabilidad este domingo

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    Para este domingo, el pronóstico del tiempo en Paraná indicó la continuidad de condiciones inestables, con temperaturas en ascenso. Las máximas podrían alcanzar los 31 a 33 grados.

     

    Se mantiene la probabilidad de tormentas aisladas y chaparrones para la madrugada y mañana del sábado, mejorando hacia la tarde.

     

    Las condiciones cálidas y húmedas favorecerían la formación de nubosidad, manteniendo el cielo parcialmente nublado a mayormente cubierto durante el domingo.

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