Convocatoria | 50º Feria Internacional del Libro

Nogoyá

La Editorial de Entre Ríos convoca a autoras y autores entrerrianos a participar presentando sus libros en el stand de la Provincia en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que tendrá lugar del 23 de abril al 11 de mayo.

La inscripción se realiza mediante formulario y, una vez completado, se deberá realizar un llamado telefónico al 343 4807080, de lunes a viernes de 8 a 13 hs y de 16 a 20 hs, para confirmar día y horario de la presentación.

Plazo de inscripción: hasta el 27 de marzo.

Formulario de inscripción: https://forms.gle/8L7NCMh7k1mKCPv1A