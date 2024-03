Copa de la Liga: así están los cruces de los cuartos de final hasta el momento

Este jueves se bajó la persiana de la Fecha 9 de la Copa de la Liga y hubo varios cambios en la tablas de posiciones de cada grupo. En la Zona A, hay cuatro equipos en el primer puesto con 17 puntos, mientras que en la Zona B Godoy Cruz sigue siendo líder indiscutido y todavía adeuda un partido (vs. San Lorenzo).

Quedan apenas cinco jornada (y un partido) para finalizar la fase regular de la Copa LPF y la disputa por meterse en los cuartos de final está muy reñida en ambos frentes. ¿Cómo quedarían conformados los play-offs al día de hoy?

Así serían hoy los cuartos de final de la Copa de la Liga

River Plate (1° A) vs. Newell’s (4° B)

Argentinos Juniors (2° A) vs. Lanús (3° B)

Godoy Cruz (1° B) vs. Independiente (4° A)

Estudiantes (2° B) vs. Instituto (3° A)

Resultados de la Fecha 9 en la Copa de la Liga

El lunes, Instituto le ganó a Huracán por 2-0. Durante el martes, en un encuentro con polémicas, Barracas empató 2-2 con Independiente. A continuación, Sarmiento sorprendió a Racing con el 1-0 en Avellaneda. Por último, Vélez derrotó a Central por 1-0.

Después, el miércoles, Argentinos superó 2-0 a Gimnasia, River venció 2-0 a Independiente Rivadavia y Banfield se trajo los tres puntos de su visita a Atlético Tucumán con el 3-0. Además, Unión le ganó a Boca por 1-0 y Platense atendió de visitante a Estudiantes por 2-1.

El jueves, día de cierre para la jornada, tuvo a Talleres superando 1-0 a Riestra. Además, Lanús perdió 1-0 con Central Córdoba y no alcanzó a Godoy Cruz en la cima de la B. Newell’s derrotó a Tigre por 1-0 y Belgrano empató 1-1 con Defensa.

En la Zona A, River, Instituto, Argentinos Juniors e Independiente tienen 17 unidades y son, por ahora, los clasificados del pelotón . En el medio está Barracas Central con 16. Vélez también tiene 15 como la T. El líder de la Zona B es Godoy Cruz con 19 puntos, seguido por el Pincha con 18, Lanús 16 y el Tate con 15.

Partido pendiente en la Copa de la Liga

San Lorenzo y Godoy Cruz adeudan un encuentro correspondiente a la Fecha 9 del certamen. El mismo tendrá lugar el próximo miércoles 20 de marzo a las 19:00hs. Fuente: El Once