Crecieron los accidentes fatales en rutas entrerrianas: enero cerró con 26 víctimas

Seguridad vial

La Dirección de Prevención y Seguridad Vial confirmó que el primer mes de 2026 duplicó los fallecidos registrados un año atrás y expuso un patrón preocupante en rutas nacionales y provinciales.

Enero terminó con un fuerte aumento de víctimas por accidentes de tránsito en Entre Ríos y encendió una señal de alerta para el comienzo del año, en plena temporada de mayor circulación. El balance oficial indicó que hubo 26 fallecidos durante el mes, una cifra que se ubica muy por encima del registro de enero de 2025, cuando se habían contabilizado 13 muertes.

Desde la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía provincial precisaron que, en lo que va del año, se intervino en 42 siniestros con consecuencias graves.

Rutas con mayor impacto y cambios respecto de 2025

El relevamiento también mostró diferencias en relación con el año pasado. Passarello señaló que “los indicadores del 2025 terminan siendo diferentes a los del 2026” y explicó que, mientras antes se concentraban hechos fatales en la ruta nacional 12, en este inicio de año “la ruta 18 lleva un 40% de víctimas fatales acumuladas”. En el mismo análisis, ubicó detrás a la autovía 14 y a la ruta 136, como trazas con registros relevantes.

Al observar las rutas provinciales, el comisario indicó que la ruta 20 presenta una carga significativa. A la vez, advirtió que el dato más inquietante no es solo la cantidad de muertes, sino la forma en que se agrupan: “Hay una concentración de víctimas en menos accidentes; en cuatro siniestros tuvimos 17 víctimas fatales”, sostuvo.

Qué se repite en los siniestros más graves

Sobre las características de los hechos, Passarello informó que “la colisión entre vehículos termina representando un 60%”, un porcentaje que suele asociarse a impactos frontales y maniobras riesgosas. En ese sentido, enumeró factores que aparecen de manera reiterada: “Esto nos habla de adelantamiento, de exceso de velocidad, de no respetar la cartelería o la prohibición, o también el pintado de las líneas”, explicó.

También se registraron choques contra obstáculos fijos y despistes con consecuencias fatales. El comisario mencionó casos donde “la persona pierde el control del vehículo, impacta sobre un árbol y días después pierde la vida”, al marcar que, aunque sean menos frecuentes que las colisiones, igualmente generan desenlaces graves.

Más tránsito en verano y recomendaciones para viajar

El informe remarcó que el movimiento turístico influye en el flujo vehicular. Passarello indicó que la primera semana de enero hubo “130.000 vehículos aproximados” y la segunda “140.000”, con un descenso hacia fin de mes, aunque anticipó que “durante la primera quincena de febrero el flujo vehicular también aumentará”. Esa dinámica se vincula con recambios turísticos y con el rol de Entre Ríos como corredor hacia Uruguay y Brasil.

En este contexto, recomendó “verificar las condiciones del vehículo” antes de viajar y, cuando sea posible, elegir horarios diurnos, aunque aclaró que la siniestralidad no se limita a la noche. De hecho, advirtió que “casi el 54% terminó siendo de día”, y atribuyó parte del problema a la imprudencia y a la velocidad.

Alcohol, celular y el llamado a la responsabilidad

Otro eje de prevención está vinculado al consumo de alcohol. Passarello precisó que en enero se realizaron “60.000 controles de alcoholemia” y que hubo “alrededor de 140 controles positivos”.

Además, sumó el problema de las distracciones: “Hoy en día sabemos que las distracciones en un vehículo cada vez son mayores”, dijo, y pidió evitar el uso del celular y cualquier práctica que quite atención al manejo.

Como mensaje final, el comisario resumió la idea central de la campaña de concientización: “A veces es preferible perder un segundo del tiempo y no perder la vida en un segundo”, sostuvo, al insistir en la paciencia, el respeto de las normas y la empatía en la convivencia vial, para reducir los accidentes y evitar nuevas víctimas. Fuente: El Once

