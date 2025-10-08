Crimen de Daiana: la relación con el principal sospechoso y la prueba que podría ser clave

Tras el hallazgo del cuerpo de Daiana Mendieta en un aljibe, la investigación apunta a un vecino de 55 años, con quien habría mantenido una relación. Las cámaras, las manchas de sangre en su camioneta y el análisis de su teléfono podrían ser pruebas clave.El crimen de Daiana Magalí Mendieta, la joven de 22 años oriunda de Gobernador Mansilla, conmocionó al departamento Tala. Su cuerpo fue hallado este martes en el interior de un aljibe de unos 10 metros de profundidad, ubicado en una zona rural conocida como Los Zorrinos, próxima al club de campo El Silencio y paralela a la Ruta Nacional 12.La fiscal Emilce Reynoso confirmó a Elonce que “el cuerpo hallado es el de Daiana Mendieta” y precisó que la víctima presentaba un disparo de arma de fuego. La joven se encontraba vestida al momento del hallazgo. El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, acompañó las tareas en el lugar y explicó que se trataba de un área sin viviendas ni monte, lo que complicó la posibilidad de testigos.