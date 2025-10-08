Crimen de Daiana: la relación con el principal sospechoso y la prueba que podría ser clave

El avance de la investigación

Según indicó Roncaglia, la búsqueda comenzó cuando las cámaras de seguridad registraron el desplazamiento del Chevrolet Corsa Classic perteneciente a la madre de Daiana, el cual fue hallado abandonado a dos kilómetros del pueblo, con las llaves puestas. “Sumado a la pérdida de contacto con la familia, fue la primera alerta”, explicó el funcionario.

El análisis de teléfonos permitió identificar una última comunicación entre la joven y un vecino de 55 años, Gustavo Norberto Brondino, apodado “Pino”. Con esa información, la Fiscalía ordenó un allanamiento en su vivienda, donde el hombre se resistió con el uso de armas de fuego y fue detenido.

Gustavo Norberto “Pino” Brondino

El perfil del acusado

Brondino, quien figura como trabajador agropecuario, es el principal sospechoso del femicidio. Durante la audiencia de imputación formal realizada este martes, fue acusado por atentado a la autoridad y portación de arma de fuego, y decidió abstenerse de declarar por recomendación de su defensa.

“El detenido tenía un galpón cerca de la casa de Daiana”, confirmó Roncaglia. Además, un investigador reveló que las cámaras de seguridad captaron la camioneta Toyota Hilux 4×4 del sospechoso cerca del domicilio de la víctima y que en el vehículo se hallaron manchas compatibles con sangre.

Un posible vínculo sentimental y ataque de celos

Fuentes del entorno de la víctima indicaron que Daiana y Brondino habrían mantenido una relación sentimental. Sin embargo, la joven había iniciado recientemente un noviazgo con otra persona, lo que habría desatado una crisis de celos en el hombre, consignó Clarín

La joven se había recibido este año de perito clasificadora de granos, y la Fiscalía continúa reuniendo pruebas para determinar cómo ocurrió el crimen y el grado de premeditación del ataque.

La investigación judicial sigue su curso con intervención directa de la Fiscalía de Tala y bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad de Entre Ríos.

Daiana Magalí Mendieta

Sobre el crimen de Daiana

El hallazgo se produjo luego de más de tres días de intensos rastrillajes llevados a cabo por la Policía de Entre Ríos. La joven había salido de su vivienda el viernes, pasadas las 20 hs, y no se supo más de ella.

El cuerpo de la joven fue encontrado en un paraje rural, a 6,4 km de Gobernador Mansilla. El lugar es un camino rural apartado, próximo al Club de Campo El Silencio, y a tan solo 200 metros de la Ruta Nacional 12.

Específicamente, el cuerpo fue localizado dentro de un aljibe de aproximadamente 10 metros de profundidad, situado a solo cinco metros de una casa abandonada. Según el informe policial, esta vivienda, en muy mal estado y sin signos de uso reciente, se encuentra en una zona donde no hay otras residencias cercanas. Fuente: El Once

