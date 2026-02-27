Nogoyá Times

    Cronograma de Cobro – Febrero 2026

    Desde la Subsecretaría de Hacienda, Economía y Finanzas del Municipio de Nogoyá, se dio a conocer el Cronograma de Pago correspondiente al mes de febrero de 2026.

    VIERNES 27 DE FEBRERO:
    *Empleados de Planta Permanente.
    *Empleados de Planta Transitoria.
    *Personal de barrido.
    *Subsidiados.

    MARTES 3 DE MARZO:
    *Funcionarios.
    *Concejales.

