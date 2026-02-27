Cronograma de Cobro – Febrero 2026

Nogoyá

Desde la Subsecretaría de Hacienda, Economía y Finanzas del Municipio de Nogoyá, se dio a conocer el Cronograma de Pago correspondiente al mes de febrero de 2026.

VIERNES 27 DE FEBRERO:

*Empleados de Planta Permanente.

*Empleados de Planta Transitoria.

*Personal de barrido.

*Subsidiados.

MARTES 3 DE MARZO:

*Funcionarios.

*Concejales.

