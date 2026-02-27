Cronograma de Cobro – Febrero 2026

Nogoyá
Desde la Subsecretaría de Hacienda, Economía y Finanzas del Municipio de Nogoyá, se dio a conocer el Cronograma de Pago correspondiente al mes de febrero de 2026.
VIERNES 27 DE FEBRERO:
*Empleados de Planta Permanente.
*Empleados de Planta Transitoria.
*Personal de barrido.
*Subsidiados.
MARTES 3 DE MARZO:
*Funcionarios.
*Concejales.
Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter
Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com