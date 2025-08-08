Nogoyá Times

    Cronograma de pagos de Anses: comienza hoy y sigue hasta fin de agosto

    El calendario detallado

    Los calendarios de pagos de agosto para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares y otros beneficios de Anses empiezan durante la presente jornada. Los cronogramas completos.
    Cronograma de pagos de Anses. Las jubilaciones, pensiones y asignaciones tienen un incremento en agosto del 1,62 por ciento, por la fórmula de movilidad, que toma como referencia el IPC de junio publicado por el INDEC.

     

    Además, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán un bono de 70 mil pesos, por lo que la suma total que percibirán será de 384.305,37 pesos (314.305,37 pesos de haber mínimo con aumento + 70 mil pesos de bono). En tanto, quienes superen el mínimo tendrán un bono proporcional hasta alcanzar los 384.305,37 pesos.

     

    La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de 321.444,30 pesos (251.444,30 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono) y las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, de 290.013,76 pesos (220.013,76 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono).

     

    En tanto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a 112.942 pesos; la AUH por Hijo con Discapacidad, a 367.757 pesos, y la Asignación Familiar por Hijo, a 56.475 pesos para el primer rango de ingresos.

     

    Desde el organismo destacaron que todos los pagos se realizarán en las fechas estipuladas en el calendario habitual.

     

    Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

    • DNI terminados en 0: 8 de agosto

     

    • DNI terminados en 1: 11 de agosto

     

    • DNI terminados en 2: 12 de agosto

     

    • DNI terminados en 3: 13 de agosto

     

    • DNI terminados en 4 y 5: 14 de agosto

     

    • DNI terminados en 6: 18 de agosto

     

    • DNI terminados en 7: 19 de agosto

     

    • DNI terminados en 8: 20 de agosto

     

    • DNI terminados en 9: 21 de agosto

     

    Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

    • DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto

     

    • DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto

     

    • DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto

     

    • DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto

     

    • DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto

     

    Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

    • DNI terminados en 0: 8 de agosto

     

    • DNI terminados en 1: 11 de agosto

     

    • DNI terminados en 2: 12 de agosto

     

    • DNI terminados en 3: 13 de agosto

     

    • DNI terminados en 4: 14 de agosto

     

    • DNI terminados en 5: 18 de agosto

     

    • DNI terminados en 6: 19 de agosto

     

    • DNI terminados en 7: 20 de agosto

     

    • DNI terminados en 8: 21 de agosto

     

    • DNI terminados en 9: 22 de agosto

     

    Asignación por Embarazo

    • DNI terminados en 0: 11 de agosto

     

    • DNI terminados en 1: 12 de agosto

     

    • DNI terminados en 2: 13 de agosto

     

    • DNI terminados en 3: 14 de agosto

     

    • DNI terminados en 4: 18 de agosto

     

    • DNI terminados en 5: 19 de agosto

     

    • DNI terminados en 6: 20 de agosto

     

    • DNI terminados en 7: 21 de agosto

     

    • DNI terminados en 8: 22 de agosto

     

    • DNI terminados en 9: 25 de agosto

     

    Asignación por Prenatal

    • DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto

     

    • DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto

     

    • DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto

     

    • DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto

     

    • DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto

     

    Asignación por Maternidad

    • Todas las terminaciones de documento: 11 de agosto al 10 de septiembre

     

     

    Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

    • Todas las terminaciones de documento: 11 de agosto al 10 de septiembre

     

    Pensiones No Contributivas

    • DNI terminados en 0 y 1: 8 de agosto

     

    • DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto

     

    • DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto

     

    • DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto

     

    • DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto

     

    Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

    • Todas las terminaciones de documento: 8 de agosto al 10 de septiembre

     

    Prestación por Desempleo

    • DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto

     

    • DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto

     

    • DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto

     

    • DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto

     

    • DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto. Fuente: El Once

