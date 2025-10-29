Cronograma: este lunes se inicia el pago de haberes a la administración pública provincial

El detalle del Cronograma de pago:

Lunes 03/11/2025 (acreditado el sábado 01/11): hasta 900.000 pesos.

Martes 04/11/2025: desde 900.001 hasta 1.080.000 pesos.

Miércoles 05/11/2025: desde 1.080.001 hasta 1.370.000 pesos.

Jueves 06/11/2025: desde 1.370.001 hasta 1.898.000 pesos.

Lunes 10/11/2025 (acreditado el sábado 08/11): superior a 1.898.001 pesos. Fuente: El Once

