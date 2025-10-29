Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Noticias Política Provinciales

    Cronograma: este lunes se inicia el pago de haberes a la administración pública provincial

    Nogoyá Times Posted on

    Gobierno de Entre Ríos

    El Gobierno confirmó que el próximo lunes se iniciará el cronograma de pagos para los activos y pasivos de la administración pública entrerriana. El detalle de las fechas de pago.
    El gobierno provincial informó que el cronograma de pagos para los haberes del mes de octubre, a activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos, inicia el próximo lunes 03 de noviembre. Según indicaron, los pagos se extenderán hasta el lunes 10 de noviembre.

     

    El detalle del Cronograma de pago:

     

    Lunes 03/11/2025 (acreditado el sábado 01/11): hasta 900.000 pesos.

     

    Martes 04/11/2025: desde 900.001 hasta 1.080.000 pesos.

     

    Miércoles 05/11/2025: desde 1.080.001 hasta 1.370.000 pesos.

     

    Jueves 06/11/2025: desde 1.370.001 hasta 1.898.000 pesos.

     

    Lunes 10/11/2025 (acreditado el sábado 08/11): superior a 1.898.001 pesos. Fuente: El Once

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like