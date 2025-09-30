Cuándo es el próximo fin de semana largo y quiénes tendrán una semana de 3 días hábiles en octubre

El objetivo del Gobierno es evitar que el asueto se pierda y promover un fin de semana largo de tres días, que irá del viernes 10 al domingo 12 de octubre. Con esto se busca dar un respiro a trabajadores y familias, además de impulsar el turismo interno.

Feriado local en Paraná

En Paraná, el calendario sumará una fecha especial: el martes 7 de octubre será feriado local en honor a la Virgen de Nuestra Señora del Rosario, patrona de la ciudad. La medida alcanzará a la administración pública, organismos oficiales, entidades bancarias y al ámbito educativo.

De esta manera, quienes se desempeñen en estas áreas tendrán una semana laboral reducida a solo tres días, ya que trabajarán el lunes 6, el miércoles 8 y el jueves 9. Además, el viernes 10 será feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, por lo que el descanso se extenderá con un fin de semana largo en todo el país. En el caso del sector comercial, la adhesión al feriado patronal será optativa.

Diferencias entre feriado y día no laborable

La normativa establece que los feriados nacionales son de cumplimiento obligatorio y, en caso de trabajar, el empleador debe abonar la jornada al doble. En cambio, los días no laborables son optativos para la actividad privada y se pagan de manera habitual, sin recargo, si se presta servicio. Esta distinción es clave para comprender los derechos y obligaciones de empleados y empleadores en el calendario de descanso.

Nueva normativa sobre traslados

El traslado del feriado responde a un cambio reciente en la legislación. La semana pasada, el Gobierno dispuso que los asuetos trasladables que caigan en fin de semana podrán moverse al viernes anterior o al lunes siguiente, según lo defina la autoridad competente.

El objetivo es maximizar las oportunidades de descanso y favorecer el turismo, corrigiendo un vacío en la ley 27.399, que no contemplaba esta situación. Los feriados inamovibles, como Navidad o el 25 de Mayo, continúan en su fecha original.

Próximos feriados de 2025

Después del 10 de octubre, el calendario nacional prevé:

Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado del 20.

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María (inamovible).

Jueves 25 de diciembre: Navidad (inamovible). Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com