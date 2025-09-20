Cuándo y dónde se podrá el eclipse solar del domingo

En tato, el próximo eclipse solar que se podrá ver desde Argentina será un eclipse solar parcial el 17 de febrero de 2026.

Detalles del Eclipse solar

Tipo de eclipse: Parcial. Esto significa que la Luna solo cubrirá una parte del disco solar, por lo que nunca estará completamente oscuro.

Visibilidad: La mayor cobertura del Sol se verá en Nueva Zelanda y la Antártida. En Nueva Zelanda, ciudades como Christchurch e Invercargill verán una cobertura de aproximadamente el 69% y 72% respectivamente. Otras islas del Pacífico como Tonga y Fiyi verán un porcentaje menor.

No visibilidad: Este eclipse no será visible en la mayor parte de América, Europa, Asia y África.

Seguridad: Es crucial recordar que, al ser un eclipse parcial, se debe usar siempre protección ocular especializada (gafas para eclipses) para evitar daños permanentes en la vista. No mires al Sol directamente ni a través de lentes de sol comunes.

