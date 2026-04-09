¿Cuánto cuesta seguir a la Selección argentina en el Mundial 2026? Vuelos, entradas y hospedaje

Viajar a ver a Argentina en el Mundial 2026

La Albiceleste disputará la fase de grupos en Kansas y Dallas, y los hinchas ya calculan el presupuesto: vuelos desde Buenos Aires, entradas en reventa y alojamiento superan los 10.000 dólares por persona.

La ilusión por ver a la Selección argentina defender el título conquistado en Qatar crece entre los hinchas. Para el Mundial 2026, la fase de grupos se jugará en Estados Unidos, lo que simplifica los desplazamientos internos, aunque los costos siguen siendo elevados.

La Albiceleste hará base en Kansas City para enfrentar a Argelia el 16 de junio. Luego se trasladará a Dallas para medirse con Austria el 22, y cerrará la fase de grupos ante Jordania el 27 de junio.

El vuelo directo desde Buenos Aires a Miami tiene un costo promedio de 1.400 dólares, considerando escalas y trayectos de más de 15 horas. Dentro de Estados Unidos, cada traslado entre ciudades para ver los partidos supera los 500 dólares ida y vuelta.

Entradas y reventa:

Los tickets para los partidos de Argentina ya se agotaron, por lo que la única opción es la reventa, con precios que rondan los 900 dólares por partido. Así, el total para los tres encuentros alcanza los 2.700 dólares, aunque esta modalidad no oficial expone al comprador a posibles estafas.

Un hotel promedio en la ciudad donde se aloja Lionel Messi cuesta alrededor de 2.500 dólares por 12 noches. Este gasto se incrementa si Argentina avanza a la fase de eliminación directa, desde los octavos de final en adelante, según información de TN.

Al sumar alimentación y transporte público, el presupuesto individual puede llegar a 10.000 dólares, sin contar posibles variaciones del tipo de cambio, un factor que complicó a muchos fanáticos hace cuatro años en Qatar. Fuente: El Once

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