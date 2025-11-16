De Lauty Gram a la Bresh: así quedaron definidos las presentaciones de los artistas en la Fiesta de Disfraces

Tras las modificaciones

A raíz del retraso del inicio de la Fiesta de Disfraces, se tomó la decisión de posponer el horario de la presentación de los artistas en la edición 2025, en San Nicolás.

Pasadas las 15 horas de este sábado, la organización de la Fiesta de Disfraces confirmó que debido al pronóstico del tiempo, que prevé tormentas en San Nicolás, se retrasó el ingreso al predio. No será a las 21 horas, como estaba previsto, sino a las 23:59 horas.

A raíz de ello, otra de las modificaciones a tener en cuenta será el momento en que salgan al escenario los artistas, tanto en el escenario Main Stage, como en el sector de la electrónica. Según pudo acceder Elonce, estos serán los nuevos horarios.

Para comenzar, Lauty Gram será el primero en salir a escena a la una de la madrugada, es decir, una hora después del ingreso de la gente al autódromo de San Nicolás. A las 2:30 horas, en cambio, se anticipó que La Joaqui será la encargada de salir al escenario principal por unos 40 minutos, destacaron.

Más adelante, será el turno de Fer Palacio, uno de los Djs más populares dentro de la “música cachengue” en los últimos años. Será desde las 3:10 horas. Tras una hora de sus éxitos, en cambio, se espera que haga su entrada Luck Ra, el famoso cantante cordobés que maravilló a Paraná a principios de este año y que se hizo muy conocido por sus hits solitas como con sus colaboraciones con artistas de primer nivel, como el caso de Chayanne.

En última instancia, será la Fiesta Bresh la encargada de tener el cierre desde las seis y hasta que termine la Fiesta de Disfraces.

Qué sucederá en el escenario de música electrónica

En primer lugar, se verá en el escenario a las 23:59 horas a Tripartitos, un conjunto de Djs de la ciudad de Paraná que viajaron al autódromo a mostrar lo mejor de su repertorio.

Manu Desrets, por otra parte, serán los que continuarán arriba del escenario desde las 3:00 horas con música de vanguardia en el género.

Por último, la experiencia internacional vendrá de la mano de Rafa Barrios, oriundo de España, con más de 520 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Fuente: El Once

