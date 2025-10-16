Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Deportes Nacionales Noticias

    De Maradona a Messi, la Selección Sub-20 vuelve a una final tras 18 años

    Nogoyá Times Posted on

    Historia y gloria juvenil

    La Albiceleste, dirigida por Diego Placente, llegó a la final del Mundial Sub-20 en Chile tras un camino impecable. Con seis triunfos consecutivos, 15 goles a favor y solo dos en contra, el equipo juvenil busca escribir una nueva página dorada en su rica historia.
    De Diego Armando Maradona a Lionel Andrés Messi, de César Luis Menotti a José Néstor Pékerman, pasando por grandísimos futbolistas y entrenadores que ayudaron a moldear la gloriosa historia mundialista de la Selección Argentina Sub 20.
    En Chile 2025, el equipo comandado por Diego Placente, campeón mundial juvenil en 1997, está escribiendo sus propias páginas doradas con un rendimiento sobresaliente. La Albiceleste alcanzó la final del torneo tras ganar sus seis partidos, con 15 goles a favor y solo dos en contra, manteniendo el arco invicto en los cruces de eliminación directa.

    El triunfo frente a Colombia significó el regreso a una final del Mundial Sub-20 después de 18 años de ausencia. Con esta campaña, el conjunto juvenil rompió el peor ciclo histórico de la selección argentina en la competencia.

     

    Un largo camino de reconstrucción

    Desde su último título en Canadá 2007, la Selección Argentina Sub-20 participó en cuatro ediciones de la Copa del Mundo, aunque no logró clasificarse a las de 2009 y 2013. En Colombia 2011, llegó a cuartos de final, pero en los torneos siguientes fue eliminada en Fase de Grupos dos veces y cayó en Octavos de Final durante el Mundial disputado en Argentina en 2023.

    El proceso que lidera Placente representa un renacer para las inferiores albicelestes, consolidando un estilo de juego ofensivo y equilibrado. El equipo no solo logró resultados, sino también una identidad que remite a las mejores generaciones juveniles del país.

    Argentina venció 1-0 a Colombia y jugará a la final del Mundial Sub 20 contra Marruecos

    Argentina venció 1-0 a Colombia y jugará a la final del Mundial Sub 20 contra Marruecos

    Con la clasificación a la final, Argentina vuelve a ocupar el lugar que históricamente le perteneció en los torneos juveniles, donde fue referencia mundial por su talento y competitividad.

    El equipo más laureado del mundo

    La Selección Argentina Sub-20 es el equipo nacional más exitoso en la historia de la Copa Mundial juvenil, con seis títulos en siete finales disputadas. Nadie ganó más trofeos, y solo Brasil la supera en cantidad de finales jugadas, con nueve presencias y cinco títulos.

    Las finales disputadas por Argentina en el Mundial Sub-20 marcan una trayectoria de excelencia que atraviesa generaciones:

    Japón 1979: Argentina 3 – Unión Soviética 1 (Hugo Alves, Ramón Díaz y Diego Maradona)

    México 1983: Argentina 0 – Brasil 1

    Qatar 1995: Argentina 2 – Brasil 0 (Leonardo Biagini y Francisco Guerrero)

    Malasia 1997: Argentina 2 – Uruguay 1 (Esteban Cambiasso y Diego Quintana)

    Argentina 2001: Argentina 3 – Ghana 0 (Diego Colotto, Javier Saviola y Maximiliano Rodríguez)

    Países Bajos 2005: Argentina 2 – Nigeria 1 (Lionel Messi x2)

    Canadá 2007: Argentina 2 – República Checa 1 (Sergio Agüero y Mauro Zárate). Fuente: El Once

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like