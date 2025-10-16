De Maradona a Messi, la Selección Sub-20 vuelve a una final tras 18 años

El triunfo frente a Colombia significó el regreso a una final del Mundial Sub-20 después de 18 años de ausencia. Con esta campaña, el conjunto juvenil rompió el peor ciclo histórico de la selección argentina en la competencia.

Un largo camino de reconstrucción

Desde su último título en Canadá 2007, la Selección Argentina Sub-20 participó en cuatro ediciones de la Copa del Mundo, aunque no logró clasificarse a las de 2009 y 2013. En Colombia 2011, llegó a cuartos de final, pero en los torneos siguientes fue eliminada en Fase de Grupos dos veces y cayó en Octavos de Final durante el Mundial disputado en Argentina en 2023.

El proceso que lidera Placente representa un renacer para las inferiores albicelestes, consolidando un estilo de juego ofensivo y equilibrado. El equipo no solo logró resultados, sino también una identidad que remite a las mejores generaciones juveniles del país.

Argentina venció 1-0 a Colombia y jugará a la final del Mundial Sub 20 contra Marruecos

Con la clasificación a la final, Argentina vuelve a ocupar el lugar que históricamente le perteneció en los torneos juveniles, donde fue referencia mundial por su talento y competitividad.

El equipo más laureado del mundo

La Selección Argentina Sub-20 es el equipo nacional más exitoso en la historia de la Copa Mundial juvenil, con seis títulos en siete finales disputadas. Nadie ganó más trofeos, y solo Brasil la supera en cantidad de finales jugadas, con nueve presencias y cinco títulos.

Las finales disputadas por Argentina en el Mundial Sub-20 marcan una trayectoria de excelencia que atraviesa generaciones:

Japón 1979: Argentina 3 – Unión Soviética 1 (Hugo Alves, Ramón Díaz y Diego Maradona)

México 1983: Argentina 0 – Brasil 1

Qatar 1995: Argentina 2 – Brasil 0 (Leonardo Biagini y Francisco Guerrero)

Malasia 1997: Argentina 2 – Uruguay 1 (Esteban Cambiasso y Diego Quintana)

Argentina 2001: Argentina 3 – Ghana 0 (Diego Colotto, Javier Saviola y Maximiliano Rodríguez)

Países Bajos 2005: Argentina 2 – Nigeria 1 (Lionel Messi x2)

Canadá 2007: Argentina 2 – República Checa 1 (Sergio Agüero y Mauro Zárate). Fuente: El Once

