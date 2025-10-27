“Decidimos no volver atrás”, aseguró Frigerio tras el triunfo de la alianza que lideró en Entre Ríos

Mensaje de Frigerio y legisladores electos

El gobernador Rogelio Frigerio celebró el resultado de las elecciones legislativas y felicitó a los candidatos de La Libertad Avanza. Destacó la participación récord de Entre Ríos, convocó a la oposición a trabajar en conjunto y afirmó que “los entrerrianos decidimos no volver atrás”.

El gobernador Rogelio Frigerio celebró los resultados de las elecciones legislativas nacionales y felicitó a los candidatos electos de la Alianza La Libertad Avanza, destacando el compromiso de los entrerrianos y la participación más alta del país.

“Felicitó a los candidatos; salvo excepciones, son todos nuevos en la política, sin el rodaje que tuvieron sus adversarios. Pelearon contra un aparato poderoso que gobernó la provincia durante casi el 80% del tiempo desde la recuperación de la democracia, y lo hicieron muy bien”, expresó el mandatario. También agradeció a los fiscales de la alianza y a todos los que colaboraron en la jornada electoral.

“Orgullo entrerriano y decisión de no volver atrás”

Frigerio valoró el compromiso cívico de los votantes y resaltó el significado del resultado. “Me siento enormemente orgulloso por la participación de los entrerrianos, la más alta del país. Eso es orgullo entrerriano, porque el contexto es difícil, porque la gente tiene bronca con los políticos, pero en el voto está la posibilidad real de decidir sobre nuestro futuro”, afirmó.

“El pueblo entrerriano decidió no tirar por la borda el esfuerzo de estos meses, decidió no volver atrás y apostar por un futuro promisorio para la provincia y para el país”, agregó.

El gobernador sostuvo que esta es la sexta elección consecutiva en la que agradece el respaldo ciudadano, y remarcó que el resultado “no es un cheque en blanco, sino un compromiso enorme con la sociedad entrerriana”.

“La estabilización macroeconómica es durísima, como lo fue en todos los países que salieron de procesos de hiperinflación. El agradecimiento vale doble porque sé lo que atraviesa el pueblo entrerriano, pero hoy primó el mensaje de no volver nunca más a la demagogia, al populismo y a la corrupción enquistada en el poder”, enfatizó.

“Nunca más el Estado al servicio de la política”

Frigerio fue contundente al afirmar que “nunca más políticos que crean que el Estado es de ellos, que metan familiares, amigos o militantes en la planta permanente. El mensaje fue claro: los entrerrianos saben hacia dónde ir y hacia dónde no volver”.

“El triunfo fue generalizado en el país, pero la mayor diferencia se dio en nuestra provincia”, señaló, y sostuvo que tomará el resultado “con humildad y calma, porque queda mucho trabajo por delante”.

El mandatario anunció que este lunes convocará a una reunión de gabinete para definir la agenda de los próximos meses. “Los 26 meses que restan deben ser más intensos, porque hay mucho por arreglar y contamos con el acompañamiento de los entrerrianos que nos impulsan a seguir adelante”, afirmó.

“Convoco a la oposición a trabajar juntos”

En su mensaje, Frigerio instó a los distintos sectores políticos a construir consensos: “Convoco a la oposición a trabajar en conjunto para resolver los problemas concretos de los entrerrianos y avanzar en la enorme agenda de reformas que necesita la provincia. Escuchemos todos el mensaje de las urnas”, dijo.

“Necesitamos que al Presidente le vaya bien para que nos vaya bien a todos los entrerrianos. No voy a especular si me conviene o no, porque está en juego la calidad de vida de nuestra gente”, añadió.

Finalmente, aseguró que Argentina está cerca de lograr la estabilización económica, lo que permitirá “avanzar hacia un crecimiento sostenido y un desarrollo sin precedentes”.

“Entre Ríos se pintó de violeta”

El senador nacional electo Joaquín Benegas Lynch agradeció el respaldo ciudadano y celebró el crecimiento del espacio libertario. “Gracias a cada uno de los 17 departamentos que apoyaron la transformación. Esto es por los entrerrianos de bien, los laburantes, los jóvenes emprendedores, las PyMEs y los empleados públicos que sufren por la burocracia y la ineficiencia”, expresó.

“Con este resultado, Entre Ríos es la provincia que más se pintó de violeta en toda la Argentina”, afirmó.

El legislador electo destacó la unidad de los partidos que integran la alianza: “Gracias al PRO, a la UCR, al Movimiento Fe, al Movimiento Social Entrerriano y al Partido Libertario. Hemos demostrado que cuando nos unimos para pensar en la Argentina, pensamos en las coincidencias”.

“La libertad no es un destino, es una batalla diaria. Hoy demostramos que vamos para adelante y no vamos a volver atrás”, concluyó.

“Un futuro liberal para Entre Ríos y la Argentina”

Por su parte, el diputado nacional electo Andrés Laumann agradeció al equipo de fiscales y a la militancia. “Argentina empieza a abrazar las ideas de la libertad, a entender que el destino es otro y no el que teníamos marcado hace 20 años”, manifestó.

“Lauman destacó la valentía del gobernador Frigerio por impulsar la unidad del frente y aseguró que “en Entre Ríos están naciendo bebés liberales y esperamos un futuro liberal por Argentina, Entre Ríos y Paraná. ¡Viva la libertad!”. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com