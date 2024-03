Dengue: “Cuando para la lluvia hay que volcar toda el agua de los recipientes”

Revisar patios y balcones

La epidemióloga Silvina Saavedra indicó que cuando la lluvia para “hay que revisar los patios, volcar el agua de los recipientes, eliminar criaderos. Hay que usar repelente”. Indicó que en Paraná ya hay “cerca de 900 casos”

Más de 1200 casos de dengue se reportaron en la provincia de Entre Ríos la semana pasada. La gran mayoría de los casos se concentra en Paraná, Villaguay, Concordia y Gualeguaychú, aunque también en el resto de la provincia.

Con las lluvias registradas en los últimos días, se acumuló agua en patios y distintos espacios. En ese sentido, la Dra. Silvina Saavedra, epidemióloga, brindó recomendaciones y cómo actuar para prevenir el dengue.

“La gente tiene que revisar sus patios y eliminar todos los recipientes que puedan haber quedado con agua. Hay que volcar todo lo que esté boca arriba y junte agua: baldes, latitas, cubiertas, entre otros. Cualquier recipiente que tenga agua por más de cinco días es un criadero de aedes aegypti, lo que hace que en una semana tengamos más mosquitos volando y mosquitos que pueden infectarse de alguna persona que ya tenga dengue. Así empieza la transmisión”.

Remarcó que “la fumigación no es la solución. Si en mi casa estoy infectado con dengue y ese mosquito está en mi casa, puede seguir picando al resto de la familia y producir el contagio. La incubación de la enfermedad son 7 días promedio. Si empecé con síntomas, mañana puede empezar otro integrante de la familia y así durante 7 días”.

“La persona infectada tiene que ponerse repelente para no seguir infectando mosquitos. En los domicilios deben echar cualquier insecticida en aerosol, apuntando hacia arriba, puede hacerlo de 5 a 10 segundos. Que quede la nube de insecticida, cierro la habitación, sin gente adentro, y dejo cerrado por 30 minutos. Después hay que mantener la casa con pastillas termoevaporables. Si tengo tela mosquitera es ideal”, indicó.

Señaló que “la fumigación se hace en los patios y mata a los mosquitos que vuelen en el momento, no tiene poder residual. Si no tomo las medidas de control y la eliminación de criaderos, al otro día tengo a los mosquitos volando de nuevo”.

Sobre los síntomas que se presentan ante un caso de dengue, mencionó: “fiebre, dolor de cabeza, dolores articulares. La gente que tiene síntomas tiene que consultar al médico para que se haga un monitoreo. Si tienen vómitos o mucho decaimiento también puede ser. La complicación más común es la deshidratación”.

Respecto a la vacuna contra el dengue, explicó: “no previene la enfermedad completamente y no está recomendada hacerse en brote. Ahora estamos en un brote. De 100 personas que se vacunan, 60 pueden llegar a hacer anticuerpos. Tiene otras recomendaciones para cuando las personas tuvieron dengue y está más recomendada para lugares endémicos, donde hay dengue todo el año”.

“Si nos preocupamos de eliminar los criaderos no vamos a tener mosquitos y, por lo tanto, tampoco la enfermedad. En Paraná debemos estar cerca de los 900 casos. En la zona de San Agustín se hicieron bloqueos sanitarios tres o cuatro veces. Son casas que ya hemos visitado, pero no toman las medidas de prevención. Se hace una fumigación, pero si no toman control en los domicilios no sirve”, agregó.

Para prevenir las picaduras de mosquitos dijo que “hay que ponerse repelente y tratar de usar ropa larga. Hay que ponerse repelente en las partes descubiertas cuando uno sale. La prevención se hace las 24 horas”.

Dijo que “los terrenos baldíos con yuyos altos son peligrosos si tienen ruedas con agua, recipientes, sino si hago la prevención en casa no debería haber inconveniente. La prevención se hace en casa”.

“El dengue es un mosquito que se alimenta de sangre humana. Generalmente busca cuando uno está quito, pero quiere alimentarse así que busca la forma de picar”, finalizó. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com