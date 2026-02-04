Detalles del dramático rescate del niño que cayó al río Gualeguay

El menor cayó al agua en la zona del puente Arenas Blancas, sobre la Ruta 19. Fue asistido por un efectivo policial y guardavidas. Está fuera de peligro.

Un niño de siete años fue rescatado con vida luego de caer al río Gualeguay y ser arrastrado por la corriente, en un episodio ocurrido este martes por la mañana en la zona del puente Arenas Blancas, sobre la Ruta Provincial 19, entre las localidades de Urdinarrain y Mansilla.

La familia, integrada por una pareja y dos menores, se encontraba a la orilla del río cuando, por causas que se investigan, el niño se resbaló y cayó al agua. Al no hacer pie, fue llevado por la fuerza de la corriente.

Cuando la mamá del chico advirtió la situación, se arrojó detrás de él para tratar de ayudarlo a salir pero como no sabía nadar, el panorama se agravó. Fue entonces cuando su pareja se lanzó al río y logró asistirla. No obstante, no pudo hacer lo propio con el nene, que seguía avanzando impulsado por la corriente.

En esas circunstancias, el padrastro del niño logró arrojarle la rueda de auxilio del auto para que se aferrara a ese elemento y una rama que sobresalía del agua. Esa combinación le permitió al chico resistir, indica el sitio Cristalurdi.

Ante el desesperante cuadro y en medio de los gritos de su familia, enseguida intervino el sargento Juan Janza, responsable del Destacamento Costa San Antonio. El agente policial bordeó la costa y cuando divisó al niño se tiró al agua y logró frenar su arrastre.

Al operativo de rescate se sumaron de inmediato los guardavidas del balneario Arenas Blancas, que utilizaron una embarcación perteneciente al encargado del camping para trasladar a los involucrados en el accidente. Ese accionar permitió poner a salvo al niño y al efectivo de la policía entrerriana.

Una vez en tierra firme, el niño recibió atención primaria por parte de una enfermera y luego fue trasladado a un hospital de la zona para una evaluación preventiva. Los médicos confirmaron que se encontraba en buen estado de salud y que no presentaba lesiones. Fuente: El Once

