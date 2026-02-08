Detuvieron a un joven tras una persecución policial y disparos con postas de goma

Victoria

El procedimiento se inició tras un llamado al 911 por personas sospechosas en Victoria. El conductor de una camioneta huyó a alta velocidad, fue interceptado en Ruta 11 y quedó detenido por disposición judicial.

Un joven de 20 años fue detenido durante la madrugada de este domingo en Victoria tras protagonizar una persecución policial y resistirse a la autoridad policial, luego de un operativo iniciado a partir de un llamado al sistema de emergencias 911 y videovigilancia.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:45, cuando se alertó a la Policía sobre la presencia de dos personas en actitud sospechosa en la zona de calles López Jordán y Berutti. Al arribar al lugar, los efectivos observaron una camioneta Ford EcoSport que, al notar la presencia policial, se dio a la fuga a gran velocidad en dirección al centro de la ciudad, poniendo en riesgo su propia integridad y la de terceros.

Ante la maniobra evasiva, los funcionarios efectuaron disparos disuasivos con postas de goma para que el conductor desistiera de su accionar, aunque el mismo continuó la huida hacia el Distrito Pajonal, por Ruta Provincial 11.

Finalmente, el vehículo fue interceptado y se procedió a la aprehensión del conductor, un joven de 20 años de edad. El fiscal de turno fue notificado de la situación y dispuso el traslado del joven a la Jefatura Departamental Victoria en calidad de detenido.

Asimismo, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó una requisa vehicular, la cual fue autorizada por el juez de Garantías. El procedimiento arrojó resultado negativo, aunque el rodado quedó secuestrado y fue trasladado a la Comisaría de Pajonal.

Las actuaciones continúan en el marco de la causa por resistencia a la autoridad. Fuente: El Once

