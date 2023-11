Di María está cerca de volver al fútbol argentino y Central ilusionó a sus hinchas

Hace poco menos de un mes, en una entrevista con el programa Todo Pasa, por Urbana Play, Ángel Di María confirmó que su aventura en la selección argentina finalizará en la Copa América de Estados Unidos. “Es lo último. Vine a Benfica, me dan la posibilidad de poder seguir estando en la Selección en un buen nivel. Quiero estar, me gustaría estar en la próxima Copa América. Estoy haciendo todo para poder estar en el club y cada vez que me toca ir a la Selección. Ojalá se me dé poder ir a esta Copa América y, como ya lo venía diciendo, va a ser la última”.

Pero eso no significa que los fanáticos, que vibraron con su magia en el Mundial de Qatar que consagró a la Albiceleste, dejarán de disfrutar de sus corridas y gambetas. El delantero, de 35 años, volvió a advertir que el epílogo de su carrera lo encontrará en el club que lo vio nacer: Rosario Central.

“En mi cabeza siempre estuvo. Como estuvo volver al Benfica, está volver a Central. Lo dije muchísimo. No me gusta mucho hablar del tema porque después empiezan con que siempre hablo y nunca termina pasando, pero el fútbol es así. Te va llevando. Siempre dije que quería volver cuando todavía me sienta bien, y creo que estoy en plenitud todavía. Mi contrato acá se termina en 2024 y es obvio que está esa opción. Tengo muy buena relación con Gonzalo (Belloso, presidente de Rosario Central). Hablo bastante con él. Él sabe que tengo esa intención. Sé que las puertas están abiertas y cuando se tenga que dar, se dará. Ahora, estoy feliz acá. Quería venir un año para disfrutar de Lisboa otra vez”, señaló en la misma nota.

Pues bien, ese momento parece cada vez más cercano. O está más cerca que nunca. El periodista Fernando Carrafiello, de radio La Red y Cadena 3 Rosario, aseguró que “en junio del año que viene, Di María se comprometió a volver a Central”. La fecha coincide con la finalización del vínculo con el Benfica. Y el desembarco se daría, precisamente, después de la Copa América.

Al dato se sumó un posteo que enloqueció a los hinchas del Canalla, que está haciendo una muy buena temporada, al punto de ubicarse cuarto en la tabla general, ocupando la última plaza que otorga pasaje para la Copa Libertadores 2024. Ante este hecho, a dos fechas de la finalización de la clasificación, el club realizó una publicación en las redes sociales.

En la misma se puede advertir la ventana de un avión y, frente al pasajero, la camiseta de Central, el pasaporte, y una valija con distintas imágenes, entre las que se destaca la de Miguel Russo y la Copa Conmebol, certamen internacional que la institución obtuvo en 1995.

“Cuando quiera anunciar lo que vendrá en 2024, no diré nada, pero habrá señales”, reza el texto que acompaña la imagen en la red social X (antes Twitter). En el posteo, la entidad arrobó a la Conmebol. Como respuesta, surgieron las apuestas.

“Vuelve Fideo”, rubricó un seguidor. “Grande Fideo, solamente les vamos a poder putear diez jugadores”, aguijoneó un fanático de la Selección cuyo corazón no está con Central. “Ahora nos volvimo’ a ilusionar”, apeló un tercero al hit “Muchachos”, que musicalizó la gesta de Argentina en Qatar.

Medalla de oro en los Juegos Olímpicos y multicampeón con la Albiceleste (juvenil y Mayor). Dueño de una envidiable trayectoria en Europa, con pasos por el Real Madrid, PSG, Juventus y Manchester United. Y un lazo indeleble con la institución que resultó el trampolín para convertirse en leyenda. Todos los caminos de Ángel Di María conducen al Gigante de Arroyito. Muy pronto. Fuente: El Once