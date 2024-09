Día del Maestro: a quiénes alcanza el feriado de este miércoles

Sin clases

Septiembre no tiene feriados nacionales pero este miércoles no habrá clases por el Día del Maestro. Cuándo los empleados de comercio celebrarán su jornada y cuántos fines de semanas largos quedan en 2024.

El 11 de septiembre se conmemora el Día del Maestro por el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Esta fecha, que este año cae miércoles, es feriado para el sector educativo: no tienen clases los alumnos de escuelas en todos sus niveles ni tampoco trabajan docentes y personal del sector educativo.

En tanto, no representa un feriado a nivel nacional, por lo que el resto de las actividades no tendrá asueto ni el día libre. De acuerdo con el calendario oficial, septiembre no tiene feriados nacionales.

Traslado del Día del Empleado de Comercio

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) informó que se oficializó el traslado del día del empleado de este sector.

Conforme a la Ley 26.541, cada año dicha celebración se realiza el 26 de septiembre, aunque en esta ocasión las partes acordaron su traslado al lunes 30 de septiembre.

En ese marco, desde la Cámara de Comercio aclararon a Elonce que “este festejo en nada afecta la apertura de los establecimientos cuando estos sean atendidos por sus dueños o con empleados que acepten trabajar durante esa jornada”.

Pagos para quienes trabajen

Así, señalaron que si bien desde el gremio se insta a que no se desarrollen actividades, “el lunes 30 los empleados mercantiles tendrán la opción de prestar o no servicios laborales durante la jornada, con todos los efectos y alcances de la mencionada Ley, que asimila dicha conmemoración a los feriados nacionales”

Estos días no exigen el otorgamiento de un descanso compensatorio cuando se trabaja, sino el pago de un recargo equivalente del 100%.

Si no se trabaja, el empleado tiene descanso ese día, pero su remuneración mensual no variará. Por ello, en materia de salario se deberá dar cumplimiento a lo establecido por las normas vigentes, no pudiéndose otorgar el día en cuestión como franco compensatorio del descanso semanal.

Lo que viene en cuanto a feriados

El próximo fin de semana largo será del 11 al 13 de octubre de 2024. Este periodo incluye un feriado con fines turísticos el viernes 11 de octubre, y el Día del Respeto a la Diversidad Cultural el sábado 12 de octubre, lo que suma así tres días de descanso continuos.

Por qué son feriados el 11 y 12 de octubre

El viernes 11 y el sábado 12 de octubre son días feriados por motivos diferentes. El 11 de octubre ha sido decretado como feriado con fines turísticos por el Gobierno Nacional, con el objetivo de fomentar la actividad.

Por otro lado, el 12 de octubre se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, un feriado nacional trasladable que busca conmemorar la llegada de Cristóbal Colón a América, aunque la denominación actual resalta la importancia de valorar y respetar la diversidad cultural en Argentina. Esta jornada pretende generar un espacio de reflexión histórica y cultural en la sociedad.

Calendario de feriados que quedan durante 2024 en Argentina

Inamovibles

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Los fines de semana largos que quedan este año en Argentina

Desde el 11 de octubre al 13 de octubre: fin de semana largo de 3 días.

Desde el 16 de noviembre al 18 de noviembre: fin de semana largo de 3 días. Fuente: El Once

