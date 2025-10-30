“Distintos Trabajos en la Ciudad”

Nogoyá
El personal municipal de la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos, a cargo de Beltran Lora, realizó diversos trabajos en la ciudad.
En la Plazoleta del Automóvil Club Argentino (ACA), en el marco de la puesta en valor del espacio, están acondicionando el terreno para la reconstrucción de las veredas sobre Boulevard Sarmiento.
Vecinos de Villa Ghiano trabajaron en la construcción de veredas que posibilitará la transitabilidad al peatón y facilitará el acceso en épocas de lluvias.
Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter
Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com