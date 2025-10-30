Nogoyá Times

    “Distintos Trabajos en la Ciudad”

    👷🏽‍♂️El personal municipal de la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos, a cargo de Beltran Lora, realizó diversos trabajos en la ciudad.
    ➡️ En la Plazoleta del Automóvil Club Argentino (ACA), en el marco de la puesta en valor del espacio, están acondicionando el terreno para la reconstrucción de las veredas sobre Boulevard Sarmiento.
    ➡️ Vecinos de Villa Ghiano trabajaron en la construcción de veredas que posibilitará la transitabilidad al peatón y facilitará el acceso en épocas de lluvias.
