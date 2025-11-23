Domingo agradable con cielo despejado: pronostican 26 grados

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas oscilarán entre los 11°C de mínima y los 26°C de máxima en departamentos como Paraná, La Paz, Nogoyá, Villaguay y Diamante.

El mismo escenario se replicará en el sur de la provincia, con una jornada soleada y cielo mayormente despejado, consolidando un día propicio para paseos, deportes y turismo en la región. La combinación de baja humedad y viento del norte genera un ambiente agradable y temperaturas diurnas que facilitarán la realización de actividades al aire libre.

El patrón atmosférico estará dominado por la presencia de escasa nubosidad, viento del norte y un ambiente con bajo contenido de humedad. Esta combinación facilita el rápido calentamiento diurno y mantuvo las noches relativamente templadas, afianzando una fase cálida persistente que abarcará toda la próxima semana.

Ascenso térmico

El especialista de Meteored, Leonardo de Benedictis, advirtió que el aumento de las temperaturas no se limitará a Entre Ríos. “El área más afectada inicialmente será el norte de la Patagonia y el centro del país, que experimentará el ascenso más temprano. A partir del miércoles, el núcleo cálido se desplazará hacia el norte argentino, donde se observarán los desvíos más importantes respecto de los valores normales”.

“Esta situación será especialmente relevante para la actividad agropecuaria, ya que se trata de un período prolongado de temperaturas elevadas en momentos clave del desarrollo de los cultivos”, señaló.

Perspectivas

El pronóstico en Entre Ríos se mantendrá estable gracias a estas condiciones, con días cálidos y noches templadas que favorecerán la planificación de actividades al aire libre durante el inicio del período estival.

Este escenario también acompaña el movimiento del turismo interno, que encuentra en el buen tiempo un aliado para las diferentes propuestas recreativas en la provincia. Fuente: El Once

