    Domingo con cielo despejado y ascenso de temperaturas: cómo estará en el inicio de la semana

    Así estará el tiempo en Entre Ríos

    El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un domingo con cielo despejado y temperaturas en ascenso, ideal para realizar actividades al aire libre. Elonce detalla el pronóstico del tiempo y las condiciones para los próximos días.
    Tiempo en Entre Ríos: Domingo con temperaturas en ascenso. Se adelantó que el cielo se mantendrá despejado en amplias regiones del centro y norte del país, e incluso en sectores de la Patagonia norte. El buen tiempo seguirá durante el domingo y hasta el inicio de la próxima semana, especialmente en el centro y norte del país.
    El Servicio Meteorológico Nacional informó que este domingo las condiciones serán estables en amplias regiones del centro y norte del país, incluyendo Entre Ríos. Además, se anticipó que el cielo se mantendría despejado durante la mañana y se prevé que continúe así durante la jornada, favoreciendo las actividades al aire libre.

     

    En Paraná, la temperatura mínima fue cercana a los 4°C en las primeras horas del día, mientras que la máxima alcanzará los 18°C en horas de la tarde.

    El organismo adelantó que este ascenso térmico se replicará en gran parte del centro y norte argentino, marcando un cambio respecto a los días previos, cuando se registraron heladas y temperaturas bajo cero.

     

    Pronóstico para el lunes y martes

    La estabilidad se mantendrá hasta el inicio de la próxima semana, con mañanas frías, pero tardes más templadas.

    Para este lunes, en la capital entrerriana se espera una mínima de 8°C y una máxima que rondará los 19°C, con cielo parcialmente nublado. El resto de la provincia presentará condiciones similares, con un incremento moderado de la temperatura y sin pronóstico de precipitaciones.

     

    El martes comenzará con condiciones estables en la región, pero un frente frío avanzará desde el sur del país. Los modelos meteorológicos prevén que las primeras lluvias afecten al sudeste de Buenos Aires, el sur de La Pampa y el norte de Neuquén, sin impactos inmediatos en Entre Ríos.

     

    Cambios hacia mediados de semana

    Según el pronóstico extendido, para el miércoles podrían registrarse nieblas en el Litoral, en tanto que el noroeste argentino tendrá lluvias acotadas. Hacia la noche, un nuevo ingreso de aire frío avanzará hacia el norte del país, provocando un leve descenso de temperaturas para el cierre de la semana.

     

    En conclusión, Entre Ríos tendrá por delante dos jornadas de condiciones favorables, con temperaturas en aumento y cielos mayormente despejados. La llegada de un frente frío hacia mediados de semana podría modificar el panorama, aunque por ahora no se anticipan lluvias en la provincia, indicó Meteored.

