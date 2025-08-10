Domingo con cielo despejado y ascenso de temperaturas: cómo estará en el inicio de la semana

En Paraná, la temperatura mínima fue cercana a los 4°C en las primeras horas del día, mientras que la máxima alcanzará los 18°C en horas de la tarde.

El organismo adelantó que este ascenso térmico se replicará en gran parte del centro y norte argentino, marcando un cambio respecto a los días previos, cuando se registraron heladas y temperaturas bajo cero.

Pronóstico para el lunes y martes

La estabilidad se mantendrá hasta el inicio de la próxima semana, con mañanas frías, pero tardes más templadas.

Para este lunes, en la capital entrerriana se espera una mínima de 8°C y una máxima que rondará los 19°C, con cielo parcialmente nublado. El resto de la provincia presentará condiciones similares, con un incremento moderado de la temperatura y sin pronóstico de precipitaciones.

El martes comenzará con condiciones estables en la región, pero un frente frío avanzará desde el sur del país. Los modelos meteorológicos prevén que las primeras lluvias afecten al sudeste de Buenos Aires, el sur de La Pampa y el norte de Neuquén, sin impactos inmediatos en Entre Ríos.

Cambios hacia mediados de semana

Según el pronóstico extendido, para el miércoles podrían registrarse nieblas en el Litoral, en tanto que el noroeste argentino tendrá lluvias acotadas. Hacia la noche, un nuevo ingreso de aire frío avanzará hacia el norte del país, provocando un leve descenso de temperaturas para el cierre de la semana.

En conclusión, Entre Ríos tendrá por delante dos jornadas de condiciones favorables, con temperaturas en aumento y cielos mayormente despejados. La llegada de un frente frío hacia mediados de semana podría modificar el panorama, aunque por ahora no se anticipan lluvias en la provincia, indicó Meteored.

