Domingo con temperaturas más agradables

Pronóstico

El domingo la temperatura descenderá levemente por la mañana, con una mínima de 21 °C, pero volverá a subir por la tarde hasta alcanzar una máxima de 33 °C. El tiempo continuará estable, con cielo parcialmente nublado.

La próxima semana

De acuerdo al SMN, el lunes se espera una mínima de 22 °C y una máxima de 35 °C, lo que marcará una de las jornadas más calurosas del período.

El martes las marcas térmicas se mantendrán elevadas, con 25 °C de mínima y 34 °C de máxima, mientras que el miércoles se prevé una mínima de 25 °C y una máxima de 35 °C.

Sin precipitaciones en el horizonte

El pronóstico extendido para Paraná no muestra probabilidades de precipitaciones durante toda la semana, por lo que el calor y la estabilidad dominarán el escenario climático.

Desde el SMN recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, ante las altas temperaturas que se registrarán en la capital entrerriana.

Provincias en alerta

Para el resto del país, Meteored da cuenta que la franja centro-este, no puede descartar este viernes la ocurrencia de precipitaciones de tipo chaparrón o tormenta aislada. No se trata de un evento de lluvias generalizadas ni con características de alerta. En el AMBA el momento de inestabilidad estaría por la tarde, mejorando con el avance de la noche.

En cambio, las tormentas serán marcadas y avanzarán desde la tarde por el oeste de Neuquén, dentro de una masa de aire sumamente calurosa, instalada en esta provincia. Luego de alcanzar una máxima cercana a los 40 °C en la capital neuquina, se espera una tarde/noche con algunas tormentas, con la rotación del viento desde el sudoeste.

La zona de alerta amarilla por tormentas fuertes se extenderá por toda la provincia de Neuquén, el norte de Río Negro, Mendoza, el oeste de La Pampa, sur de San Luis, San Juan, y el NOA. Se esperan tormentas fuertes, y de forma aislada, severas. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos (acumulados entre 20 y 50 mm, estimados por el SMN y que podrían ser superados en forma puntual), y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Fin de semana de recambio turístico

Las lluvias y tormentas seguirán presentándose de manera marginal en el norte de la Patagonia. No se descartan tormentas aisladas con casi nulos milímetros acumulados, pero con eventual actividad eléctrica, esto no es una buena noticia para la zona de los incendios del noroeste de Chubut, que estarán acompañando con valores de temperatura aún en torno a lo 30 °C.

Recién el día lunes 2 de febrero, en la zona del noroeste de Chubut, podrían darse algunas lluvias con el posterior marcado descenso de la temperatura, y con peligrosas ráfagas para ese día (entre 60 y 75 km/h con el paso de un frente frío).

El último día del mes se esperan algunas tormentas localmente fuertes en Cuyo, ya rige alerta temprana amarilla del SMN. En este evento y con el ingreso del aire relativamente más frío desde el sur, no puede descartar algunas nevadas en las zonas más altas de la cordillera de Mendoza durante el avance de las precipitaciones del sábado. El norte del NOA también espera tormentas para este día.

La costa bonaerense comparte condiciones ventosas para este fin de semana de recambio, desde la dirección este y noreste con algunas ráfagas, la nubosidad será variable y con algunos nubarrones (incluso algo de inestabilidad que podría verse reflejada como un breve periodo de lluvia muy aislada o chaparrón disperso).

En cuanto a las temperaturas, la costa bonaerense estará dividida para el cierre del mes entre la primavera y el verano. En la costa este (desde San Clemente del Tuyú hasta aproximadamente Villa Gesell) las temperaturas máximas podrían oscilar entre los 22 y 25 °C. Por otro lado, a medida que nos movemos desde Mar del Plata hacia las playas del sur-sudoeste de la PBA las máximas se van aproximando a los 30 °C y serán superadas en Monte Hermoso, por ejemplo. Fuente: El Once

