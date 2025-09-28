Domingo soleado y temperatura en aumento: qué se pronostica para los próximos días

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para esta jornada un día soleado con temperaturas moderadas. En la capital provincial, la máxima prevista alcanzará los 24 grados.

Los vientos oscilarán entre 7 y 12 kilómetros por hora, lo que aportará una sensación térmica más confortable y sin riesgo de lluvias.

Tendencia de la semana

Con el inicio de la semana, los pronósticos marcan una tendencia hacia la estabilización del tiempo en toda la región. A partir del lunes predominará el viento norte con intensidad moderada, lo que favorecerá un ascenso progresivo de las temperaturas.

La jornada del lunes será la más cálida de la semana, con cielo mayormente despejado, una máxima de 27 grados y un leve descenso de la humedad que mejorará la sensación de confort.