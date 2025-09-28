Domingo soleado y temperatura en aumento: qué se pronostica para los próximos días
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para esta jornada un día soleado con temperaturas moderadas. En la capital provincial, la máxima prevista alcanzará los 24 grados.
Los vientos oscilarán entre 7 y 12 kilómetros por hora, lo que aportará una sensación térmica más confortable y sin riesgo de lluvias.
Tendencia de la semana
Con el inicio de la semana, los pronósticos marcan una tendencia hacia la estabilización del tiempo en toda la región. A partir del lunes predominará el viento norte con intensidad moderada, lo que favorecerá un ascenso progresivo de las temperaturas.
La jornada del lunes será la más cálida de la semana, con cielo mayormente despejado, una máxima de 27 grados y un leve descenso de la humedad que mejorará la sensación de confort.
Estabilidad en octubre
Los informes meteorológicos anticipan que este patrón de estabilidad se mantendrá durante varios días, sin lluvias significativas y con jornadas mayormente soleadas en buena parte del país.
Con el avance de la semana, el predominio del viento norte, aunque con menor intensidad, consolidará un aumento gradual de las temperaturas.
De esta manera, tras el pasaje del frente frío, el inicio de octubre se perfila con un panorama estable, sin precipitaciones relevantes y con condiciones más acordes a la transición estacional. Fuente: El Once
