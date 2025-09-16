En estas elecciones se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. La consulta del padrón definitivo permite conocer el establecimiento de votación, la dirección, la mesa y el número de orden.

Dónde voto en las elecciones 2025: consultá el padrón definitivo

Cómo consultar el padrón electoral

La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó la consulta en línea a través del sitio oficial https://www.padron.gob.ar/. Para consultar, se debe ingresar:

-Número de DNI

-Género que figura en el documento

-Distrito electoral

-Código de validación que muestra el sistema

Con estos datos, la página mostrará la información completa sobre el lugar de votación.

Qué se elige en 2025

En los comicios del 26 de octubre se renovarán 127 diputados y 24 senadores nacionales. Mientras que los diputados se elegirán en todo el país, los senadores se votarán en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Padrón

Quiénes pueden votar

Podrán emitir su voto los ciudadanos argentinos nativos y naturalizados mayores de 16 años que figuren en el padrón electoral. El voto es obligatorio para quienes tienen entre 18 y 70 años, mientras que para los jóvenes de 16 y 17 años y los mayores de 70, es optativo.

Los argentinos residentes en el exterior también podrán votar en consulados y embajadas, y por primera vez en estas elecciones, podrán hacerlo mediante Correo Postal. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com