El Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial No 1 de
esta Jurisdicción, Dr. Américo Daniel Luna, Secretaría de quien suscribe Dra.
Claudia Noemí Sterren, en los autos caratulados “BARRETO, PABLO
GENARO S/ SUCESORIO AB INTESTATO”, Expte. No 11447, cita y
emplaza por el término de treinta (30) días corridos a herederos y
acreedores de PABLO GENARO BARRETO, vecino que fuera de Nogoyá,
Departamento Nogoyá, Provincia de Entre Ríos y fallecido en Nogoyá,
Departamento Nogoyá, Provincia de Entre Ríos, el 13.10.2025.
Nogoyá, 24 de febrero de 2026.