El Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial No 1 de

esta Jurisdicción, Dr. Américo Daniel Luna, Secretaría de quien suscribe Dra.

Claudia Noemí Sterren, en los autos caratulados “BARRETO, PABLO

GENARO S/ SUCESORIO AB INTESTATO”, Expte. No 11447, cita y

emplaza por el término de treinta (30) días corridos a herederos y

acreedores de PABLO GENARO BARRETO, vecino que fuera de Nogoyá,

Departamento Nogoyá, Provincia de Entre Ríos y fallecido en Nogoyá,

Departamento Nogoyá, Provincia de Entre Ríos, el 13.10.2025.

Nogoyá, 24 de febrero de 2026.