    EDICTO

    El Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial No 1 de
    esta Jurisdicción, Dr. Américo Daniel Luna, Secretaría de quien suscribe Dra.
    Claudia Noemí Sterren, en los autos caratulados “BARRETO, PABLO
    GENARO S/ SUCESORIO AB INTESTATO”, Expte. No 11447, cita y
    emplaza por el término de treinta (30) días corridos a herederos y
    acreedores de PABLO GENARO BARRETO, vecino que fuera de Nogoyá,
    Departamento Nogoyá, Provincia de Entre Ríos y fallecido en Nogoyá,
    Departamento Nogoyá, Provincia de Entre Ríos, el 13.10.2025.
    Nogoyá, 24 de febrero de 2026.

     

