El Área de Tránsito Municipal tiene nueva Jefa

Nogoyá

En el día de ayer se puso en funciones a la nueva Jefa del área de Tránsito de nuestra localidad, Soledad Roldán, mediante decreto firmado por el Presidente Municipal, Bernardo Schneider.

Vale destacar que Soledad es empleada de carrera de la Municipalidad, con más de 23 años de trayectoria en el área, y asume este compromiso con el objetivo de fortalecer el sector y continuar trabajando día a día al servicio de nuestros vecinos.

El acto simbolico que se llevo a cabo en el despacho del intendente Schneider, tambien contó con la presencia del Secretario de Gobierno, Eduardo Quinodoz, Secretaría de la cual depende el área de Tránsito.

Por su parte, Schneider expreso: “Le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de gestión”.

Y agrego: “Agradecemos al jefe saliente, Sebastián Hirala, por su compromiso y vocación de servicio, durante el tiempo que estuvo al frente del área”, finalizó.