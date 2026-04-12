El Banco Central quitó una restricción al sector agropecuario y cambia el acceso al crédito

La medida fue formalizada a través de la Comunicación “A” 8418 y comenzó a regir para las operaciones concertadas desde el 10 de abril de 2026. Con este cambio, la autoridad monetaria dejó sin efecto un esquema que condicionaba el acceso al crédito en función del volumen de producción almacenada.

El organismo había implementado esta normativa en 2020 con el objetivo de incentivar la liquidación de exportaciones y fortalecer las reservas. En ese contexto, el encarecimiento del crédito funcionaba como una herramienta indirecta para desalentar el acopio de granos.

Cómo impacta en el financiamiento

El cambio dispuesto por el Banco Central modifica los requisitos que debían cumplir las entidades financieras al momento de otorgar préstamos al sector agrícola. Hasta ahora, los bancos debían aplicar exigencias más altas de capital cuando financiaban a productores con determinados niveles de stock.

En términos concretos, se utilizaba un coeficiente multiplicador que incrementaba el riesgo de crédito y, en consecuencia, elevaba las tasas de interés. Esta condición implicaba un costo adicional para quienes superaban ciertos niveles de producción almacenada, según informó Ambito.

Sector agropecuario.

Con la eliminación de ese factor, se espera que las tasas se alineen con las condiciones generales del mercado, sin penalizaciones específicas. Esto podría traducirse en un acceso más amplio al financiamiento para los productores.

El objetivo de la medida

Desde el Banco Central señalaron que la decisión forma parte de un proceso más amplio de flexibilización regulatoria. En ese marco, se busca reducir distorsiones en el sistema y mejorar las condiciones de crédito para distintos sectores.

El esquema anterior estaba dirigido principalmente a empresas que no calificaban como pequeñas o medianas. Para ese grupo, mantener más del 5% de la producción en stock implicaba afrontar tasas significativamente más altas.

Con la eliminación de la norma, el sistema deja de penalizar el almacenamiento de granos, lo que representa un cambio en la lógica de regulación aplicada en los últimos años. Fuente: El Once

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