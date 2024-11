El bloque justicialista acompañó la sanción del Presupuesto, excepto el endeudamiento en dólares y la emisión de letras del tesoro

El bloque de diputados “Más Para Entre Ríos” acompañó este jueves con su voto la sanción del proyecto de Presupuesto provincial para 2025 por considerar que “se trata de una herramienta esencial que define el plan de acción del gobierno, sus recursos y sus prioridades”. Sin embargo, el Bloque no votó los artículos 6° y 7°, que son dos de los tres autorizan al gobierno provincial a tomar endeudamiento.

La diputada Andrea Zoff – que integra la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Cuentas – señaló que la postura de la oposición es de trabajar minuciosamente en la sanción de una herramienta fundamental de gobierno. Igualmente remarcó que las variables consideradas para su elaboración, tomadas del proyecto de presupuesto nacional, generan incertidumbre sobre las previsiones hechas por el equipo económico del gobierno provincial. En este sentido puso como ejemplos el cálculo de inflación, estimado en 18,5% para el año próximo, y especialmente la tasa de crecimiento, calculada en 5% anual.

Zoff también indicó que resulta “dudoso” que se cumpla el incremento de recursos tributarios previstos en el proyecto provincial, ya que los funcionarios del Ejecutivo que concurrieron a la Comisión admitieron que durante 2024 tanto los recursos tributarios nacional (que representan el 54% del total) como los recursos tributarios provincial (que representan el 18% del total) han tenido una disminución de entre el 10% y el 20%. “Nos preguntamos qué lleva a suponer que habrá un incremento de los recursos nacionales del 35%, o del 30% de los recursos provinciales. Y más aún cuando a ello se suma una disminución de las transferencias corrientes del 66% y de las transferencias de capital del 98%, que según lo manifestado por el presidente Milei son transferencias que tienden a desaparecer”, apuntó.

Deuda

El proyecto de presupuesto provincial contempla tres artículos de endeudamiento: el 5° autoriza a endeudarse en 240.000 millones de pesos, el 6° autoriza a tomar deuda por 450 millones de dólares, y el 7° solicita autorizar al Poder Ejecutivo para disponer la emisión de Letras del Tesoro, es decir más toma de crédito.

Zoff destacó el contexto económico y social de la provincia, donde “se han perdido 3.500 puestos de trabajo en blanco y se ven seriamente amenazadas las pymes y los pequeños y medianos productores, que son generadores de riqueza y empleo”. “Podemos entender y acompañar la aprobación del artículo 5°, que tiene por objetivo la refinanciación de deuda o en su caso la inversión pública” pero luego también consideró que sería irresponsable “convalidar el cheque en blanco que solicita el Ejecutivo para endeudarse en 450 millones de dólares, del cual se especifica muy genéricamente su destino”. En el mismo sentido se refirió a la emisión de Letras del Tesoro.

La diputada Lorena Arrozogaray, por su parte, se refirió al impacto que tiene el plan de ajuste del gobierno nacional en la población entrerriana y reclamó de la gestión provincial políticas que atiendan a esa situación.

Stratta reclamó una ley de obras

Al cerrar el debate Laura Stratta, la presidenta del bloque “Más Para Entre Ríos”, remarcó que se acompañó el proyecto de presupuesto provincial porque “es una herramienta de gobierno de indiscutible importancia” pero aclaró que esa bancada apoyaría un endeudamiento como el solicitado en el artículo 6° “con una ley especial que determine un plan de obras que la Legislatura pueda trabajar también con intendentes y presidentes comunales”.

Igualmente recordó que desde la primera reunión de comisión, la oposición adelantó cuál era su postura respecto a los artículos que solicitaban autorización para tomar deuda. Stratta indicó: “Siempre que debatimos un proyecto lo hacemos con la mayor responsabilidad y respeto, sin desconocer nuestra historia y haciéndonos cargo de nuestro rol institucional” y agradeció al presidente de la Comisión (Bruno Sarubi) la articulación para el trabajo.

Sin embargo, indico: “Algunas preguntas que formulamos en Comisión a los funcionarios no se respondieron porque nos dijeron que eran preguntas de índole política, y si acá no venimos a debatir política, no sé en qué espacios vamos a discutir”, agregó.

Finalmente, la presidenta del bloque recordó al oficialismo que el presupuesto de 2024 se terminó votando al final de la gestión de gobierno anterior porque se contemplaron modificaciones que se incluyeron a pedido del entonces gobernador electo Rogelio Frigerio, entre ellas una sustancial ampliación del endeudamiento previsto inicialmente. “Haciéndonos cargo de nuestra responsabilidad que nos toca, es que acompañamos este presupuesto, con la misma responsabilidad que lo hemos hecho en otras oportunidades”.

Otros aspectos

El bloque justicialista también se refirió el aumento de partidas para diferentes áreas, sobre el que hizo hincapié el gobernador al presentar el proyecto de presupuesto el 15 de octubre. En ese sentido se precisó que el aumento de partidas señalado se verifica a valores nominales, pero que en términos reales -ajustadas por inflación- hay partidas que tienen una disminución de hasta 25%, poniendo como ejemplo la partida de gastos para personal.

También la diputada Zoff se refirió a la afirmación del oficialismo de haber reducido en un 50% los cargos políticos. “En mayo presentamos un pedido de informes para ver cuáles eran esos cargos, ya que tal afirmación no coincidía con lo consignado en la página de Transparencia, pero no tuvimos respuesta. De acuerdo a lo consignado en este proyecto de presupuesto, las Autoridades Superiores y el Personal Fuera de Escalafón no tuvieron una reducción del 50% ni de ningún otro porcentaje, porque en 2024 había 706 y en el de 2025 hay 708”, indicó.

