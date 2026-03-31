El calor y humedad persisten: se espera otro martes agobiante

Según especialistas, el fenómeno no es aislado. “El modelo muestra anomalías térmicas positivas muy marcadas en el norte y centro del país, con desvíos que en muchos casos superan los 3 °C respecto a los promedios históricos”. Esta situación responde a una combinación de factores atmosféricos que vienen sosteniéndose en los últimos días.

En ese sentido, se destaca que “la persistencia de aire cálido en niveles bajos y medios de la atmósfera, junto con períodos de menor cobertura nubosa entre eventos de lluvia, favorecerá jornadas con temperaturas elevadas y alta humedad ambiente en la región central”.

Calor sostenido y ambiente inestable

El escenario previsto para los próximos días mantiene la tendencia del calor en Paraná, con condiciones que seguirán siendo exigentes tanto para la salud como para las actividades productivas. La elevada humedad continuará potenciando la sensación térmica, generando jornadas pesadas y con escasa circulación de aire fresco.

Además, los expertos advierten que “este combo de calor y humedad no solo incrementa la sensación térmica, sino que también potencia la inestabilidad atmosférica, actuando como combustible para el desarrollo de tormentas. Además, acelera procesos biológicos en los cultivos y puede generar estrés en determinadas etapas fenológicas”.

Estas condiciones no solo impactan en la vida cotidiana, sino también en el sector agropecuario, donde el exceso de calor y humedad puede afectar rendimientos y calidad de los cultivos, especialmente en momentos sensibles de su desarrollo.

Anomalía de temperatura prevista para los próximos 7 días / Meteored

Cambio de escenario

Otro de los puntos clave del pronóstico es el comportamiento de las precipitaciones. “La señal más contundente del pronóstico está dada por las anomalías positivas de precipitación sobre la región central de Argentina, incluyendo Buenos Aires, sur del Litoral –incluye Entre Ríos- y sectores de Córdoba y Santa Fe. En estas áreas, los acumulados semanales podrían ubicarse claramente por encima de los valores normales”.

Este patrón indica la continuidad de un escenario inestable, con lluvias recurrentes y períodos de mejora temporaria. “Este comportamiento sugiere la persistencia de un corredor de humedad activo, con reiterados episodios de inestabilidad que impedirán una recuperación sostenida de las condiciones de campo. La frecuencia de eventos será un factor clave, más allá de la intensidad puntual de cada sistema”.

Hacia el final de la semana, sin embargo, se anticipa un cambio significativo. “Cabe destacar que hacia el final de la semana se prevé un fuerte contraste térmico, con un descenso marcado de la temperatura sobre el centro del país”, sostuvo Leonardo de Benedictis en Meteored. Este giro podría traer alivio tras varios días de calor intenso, aunque también implicará un brusco cambio en las condiciones meteorológicas que requerirá atención.

De este modo, el calor en Paraná seguirá siendo protagonista en el corto plazo, pero con un escenario dinámico que combinará altas temperaturas, tormentas frecuentes y un descenso térmico que marcará el pulso del cierre semanal.

Las altas temperaturas dominarán los próximos días, al menos hasta el viernes y el sábado habría un leve descenso en las marcas.

Departamentos en alerta

Por otra parte, el SMN mantiene el alerta amarilla para los departamentos de Victoria y Gualeguay por temperaturas extremas. Fuente: El Once

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