El CGE autoriza a maestros de inicial y especial a cubrir cargos en primaria

La medida fue adoptada mediante la Resolución N° 2932/25 CGE, firmada el 6 de octubre de 2025 por la presidenta del organismo, Alicia María Fregonese, y la vocal Elsa Chapuis. La decisión se tomó ante la necesidad de asegurar la continuidad de las trayectorias escolares y el normal desarrollo de las actividades en el nivel primario entrerriano.

Motivos de la prórroga

El texto de la resolución señala que, durante el presente ciclo lectivo, los listados de Maestro de Ciclo de Jornada Simple no resultaron suficientes para responder a la demanda de cobertura en las distintas jurisdicciones. Por tal motivo, se consideró necesario mantener el régimen excepcional, que permite un ordenamiento concursal alternativo “por la vía de la excepción” para garantizar la cobertura de suplencias.

Desde la Vocalía del CGE se indicó que esta prórroga permitirá que las escuelas continúen contando con docentes frente a alumnos en tiempo y forma, priorizando la continuidad pedagógica y la estabilidad de las plantillas docentes en todo el territorio provincial.

Alcance y disposiciones administrativas

La resolución dispone que las áreas administrativas del Consejo —entre ellas Presidencia, Jurado de Concursos, Tribunal de Calificaciones y Disciplina, Direcciones Departamentales de Escuelas y la Dirección de Nivel Primario— reciban copia de la norma para su cumplimiento efectivo en los procedimientos de designación.

Asimismo, el Departamento de Supervisión Técnica del Nivel Primario había considerado “necesario garantizar la cobertura de suplentes en el territorio provincial y la trayectoria escolar de los estudiantes”, según consta en el expediente 3213512, base de la resolución aprobada. Fuente: El Once

