El Concejo Deliberante Sesionará el miércoles 27 de Agosto

Nogoyá

El Concejo Deliberante de Nogoyá informó que el miércoles 27 de agosto, a la hora 10, en el recinto del organismo ubicado en la planta alta del palacio municipal, se llevará a cabo de décimo cuarta sesión ordinaria.

Ésta será transmitida en vivo a través de la página oficial de Facebook del Municipio de Nogoyá, con el siguiente Orden del Día:

Orden del Día Nº 1: Instar al Departamento Ejecutivo municipal que incorpore en el detalle de la liquidación de TGI y TOS los conceptos de: Buen Pagador y Boleta Digital.

Orden del Día Nº 2: Establecer Régimen Especial de Regularización Tributaria.

Orden del Día Nº 3: Expresar repudio al Poder Ejecutivo Nacional sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Orden del Día Nº 4: Autorícese a contratar los servicios de la Cooperativa de Trabajo NGY – RECUPERA Limitada.