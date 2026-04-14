El Concejo Deliberante Sesionará mañana

Nogoyá

Ésta será transmitida en vivo a través de la página oficial de Facebook del Gobierno de la Ciudad de Nogoyá, con el siguiente Orden del Día:

El Concejo Deliberante de Nogoyá informó que mañana, miércoles 15 de abril, a la hora 10, en el recinto del organismo ubicado en la planta alta del palacio municipal, se llevará a cabo la cuarta sesión ordinaria.

1- Orden del día Nº 1: Solicitar al D.E.M. que proceda a intimar a los propietarios del terreno ubicado en la manzana 315, a fin de que realicen su limpieza. En su defecto, que el Municipio lleve a cabo dicha tarea.

2- Orden del día Nº 2: Facultar al D.E.M. a colocar limitadores de altura en las arterias de la ciudad que considere pertinentes.

3- Orden del día Nº 3: Instar al D.E.M. a intervenir en la situación vinculada a la empresa láctea ubicada en Villa 3 de Febrero, sobre calle Mitre.

4- Orden del día Nº 4: Solicitar al D.E.M. la intervención en la calle Fray Reginaldo de la Cruz Saldaña Retamal para mejorar la seguridad en la misma.

5- Orden del día Nº 5: Derogar la Ordenanza Nº 1.221 y autorizar la colocación de una imagen de San Marcelino Champagnat en la Plazoleta que lleva su nombre.