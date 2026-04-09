El Congreso de AGMER exigió al gobierno provincial la convocatoria a una propuesta salarial

Entre las medidas más destacadas, se exige con carácter urgente una convocatoria a paritarias con una propuesta salarial que respete los criterios demandados por los gremios. Además, se ratifica el “rechazo enérgico a los pagos arbitrarios, insuficientes, distorsivos e ilegales establecidos por el gobierno”, que afectan a los docentes de la provincia.

Asimismo, AGMER rechazó cualquier reforma previsional que intente vulnerar la caja de jubilaciones y pensionados, alertando sobre los riesgos de que se despojen derechos ya conquistados por los trabajadores.

Finalmente, el Congreso aprobó continuar con las acciones departamentales y provinciales para hacer frente a las políticas que afectan al sector, facultando al CDC para que defina las próximas movilizaciones y estrategias de lucha. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com