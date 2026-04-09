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    El Congreso de AGMER exigió al gobierno provincial la convocatoria a una propuesta salarial

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    Tras la reunión de este jueves

    El Congreso de AGMER aprobó una serie de resoluciones clave para defender los derechos de los trabajadores de la educación. Entre las principales demandas se encuentran la urgente convocatoria para discutir mejoras salariales, el rechazo a los pagos arbitrarios y la defensa de la caja previsional.
    El Congreso de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) ratificó en su última reunión una serie de resoluciones que buscan proteger los derechos de los trabajadores de la educación frente a las políticas del gobierno provincial.

     

    Entre las medidas más destacadas, se exige con carácter urgente una convocatoria a paritarias con una propuesta salarial que respete los criterios demandados por los gremios. Además, se ratifica el “rechazo enérgico a los pagos arbitrarios, insuficientes, distorsivos e ilegales establecidos por el gobierno”, que afectan a los docentes de la provincia.

     

    Asimismo, AGMER rechazó cualquier reforma previsional que intente vulnerar la caja de jubilaciones y pensionados, alertando sobre los riesgos de que se despojen derechos ya conquistados por los trabajadores.

     

    Finalmente, el Congreso aprobó continuar con las acciones departamentales y provinciales para hacer frente a las políticas que afectan al sector, facultando al CDC para que defina las próximas movilizaciones y estrategias de lucha. Fuente: El Once

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