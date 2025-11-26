El Consejo de Mayo se reúne para conocer el borrador de la Reforma Laboral

Se recordará que el “Consejo de Mayo”, un órgano que el gobierno creó por Decreto y cuya función, según publican en el Boletín Oficial, es “debatir y elaborar propuestas normativas y medidas necesarias para la implementación de los lineamientos acordados en el Pacto de Mayo”, acuerdo firmado el 8 de julio de 2024 en Tucumán por el presidente Javier Milei y 18 gobernadores.

Casa Rosada

La reunión se desarrollará en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior y será la quinta —y última, al menos en lo formal— antes de la presentación final del documento legislativo que deberá contemplar los puntos del Pacto de Mayo. El texto será girado al Congreso el próximo 15 de diciembre, aunque los consejeros no descartan nuevos intercambios posteriores para ajustar detalles.

El cuerpo está integrado por Federico Sturzenegger (Ejecutivo), Alfredo Cornejo (provincias), Carolina Losada (Senado), Cristian Ritondo (Diputados), Gerardo Martínez (UOCRA) y Martín Rappallini (UIA). Esta vez, el encuentro se realizará sin la presencia de Guillermo Francos, quien encabezó todas las reuniones anteriores.

En las horas previas al encuentro, fuentes oficiales confirmaron que la redistribución de fondos coparticipables y la reforma previsional, puntos 5 y 9 del acuerdo firmado en Tucumán, no fueron incluidos en el temario y podrían postergarse para una etapa posterior, una vez que avance el diálogo con los gobernadores. Esa tarea recaerá en el ministro del Interior, Diego Santilli.

El clima de hermetismo que rodea al Consejo se profundizó tras recientes filtraciones de borradores parciales que no contaban con el aval del Poder Ejecutivo, lo que generó malestar en las filas libertarias. Incluso se evaluó suspender nuevos encuentros. Mientras tanto, los equipos técnicos que avanzaban en los aspectos legales de los proyectos debieron frenar sus intercambios por la propagación de esos trascendidos. Fuente: El Once

