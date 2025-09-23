El consejo de Messi que marcó a Dembélé y lo ayudó a ganar el Balón de Oro

La relación entre Messi y Dembélé comenzó el mismo día en que el francés llegó al vestuario del Barcelona. “Tuve una muy buena relación con Messi desde el primer día. Mi casillero estaba justo al lado de la suya, y me dio muchos consejos. Era alguien que sabía instintivamente lo que necesitabas”, compartió Dembélé. El vínculo que ambos formaron en el Barça, sumado a la cercanía del argentino, le permitió al joven delantero francés absorber enseñanzas cruciales para su crecimiento.

La clave de su éxito: “Serio si quería alcanzar mis sueños”

Dembélé recordó con cariño una de las enseñanzas más impactantes de Messi. “Messi me dijo que fuera serio si quería alcanzar mis sueños. Después de eso, empecé a observar y aprender de lo que hacía en el campo”, confesó. Este consejo de Messi significó un punto de inflexión en la vida profesional de Dembélé, quien no solo mejoró su actitud, sino que también aprendió a enfocarse más en su carrera.

Con el paso de los años, Dembélé pasó de ser una promesa a convertirse en uno de los futbolistas más destacados de Europa. Durante la temporada 2024-25, su actuación fue clave en el título del PSG en la Ligue 1, la Copa de Francia, la UEFA Champions League y la Supercopa de la UEFA, logros que lo llevaron a ganar el Balón de Oro. “Es el Santo Grial del fútbol. Para un trofeo individual, no hay nada mejor para un futbolista”, dijo Dembélé al referirse al máximo galardón que un jugador puede obtener en su carrera.

Dembélé con el Balón de Oro. Foto: Archivo Web.

Un camino lleno de desafíos y sacrificios

El camino hacia el éxito de Dembélé no fue sencillo. A pesar de su evidente talento, su paso por el Barcelona estuvo marcado por constantes lesiones que lo limitaron a solo 185 partidos en seis años. Las críticas por su dieta y falta de disciplina fueron constantes. Sin embargo, a pesar de las dificultades, nunca dejó de luchar por su lugar en la élite del fútbol europeo. “Tuve una temporada difícil en Barcelona, pero ahora me siento más maduro y enfocado”, explicó el delantero.

El cambio de rumbo se produjo cuando Dembélé dejó atrás su etapa en el Barça y fichó por el PSG en 2023 por 50 millones de euros. Bajo la dirección de Luis Enrique, Dembélé experimentó una transformación total en su juego, especialmente en su rol dentro del equipo. “En el PSG, tengo mucha confianza en el entrenador, Luis Enrique. Me dio total libertad en el campo”, comentó el delantero, quien también hizo énfasis en su enfoque táctico, explicando que prefiere “correr hacia el portero diez o 15 metros que 50 metros hacia mi portería”.

El Balón de Oro y el orgullo de jugar junto a Messi

Para Dembélé, ganar el Balón de Oro no solo representa un logro personal, sino también un tributo a su evolución profesional, que comenzó al lado de Messi en el Barcelona. En su discurso tras recibir el galardón, Dembélé no ocultó su admiración por el astro argentino. “Para mí, es el más grande. Es un jugador que me inspira. ¡Es único! Estoy muy feliz y orgulloso de haber jugado con él”, expresó.

Dembélé también aprovechó la ocasión para agradecer al PSG por haberle dado la oportunidad de continuar su carrera. “Gracias al PSG que me vino a buscar en 2023, a todo el equipo, al club que es una familia, al presidente y a todo el personal que se ha portado a la altura y a Luis Enrique que es como mi padre”, declaró. El delantero también hizo referencia a sus orígenes en el Borussia Dortmund y el Rennes, destacando cómo esos equipos fueron fundamentales para cumplir sus sueños.

Una temporada increíble y el impacto del Barcelona

A lo largo de la temporada 2024-25, Dembélé vivió una de sus mejores etapas, no solo como jugador, sino también como líder dentro del PSG. En su discurso tras recibir el Balón de Oro, reconoció el esfuerzo colectivo y expresó: “Este premio individual nos lo llevamos todos como equipo”. A lo largo de su carrera, Dembélé ha recordado con cariño su paso por el Barcelona, donde compartió vestuario con grandes leyendas como Messi e Iniesta. “Cumplí mis sueños con el Barcelona y pude jugar al lado de Messi e Iniesta. Todo un aprendizaje”, concluyó el delantero. (Con información de Infobae y Four Four Two)

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com