El consumo de vino cayó a su nivel más bajo y profundizó la crisis vitivinícola

El consumo de vino cayó a su nivel más bajo y profundizó la crisis vit

Según cifras oficiales del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el año pasado los argentinos consumieron en promedio 15,77 litros de vino por persona, el nivel más bajo desde que existen registros. De este modo, el país perforó por primera vez el umbral de los 16 litros per cápita, consolidando un récord negativo para el sector, publicó Infobae.

En términos absolutos, el mercado total se redujo de 766,3 millones de litros en 2024 a 745,9 millones en 2025, lo que representó una caída interanual del 2,7% y una pérdida de más de 20 millones de litros.

Categorías con resultados dispares

A pesar del escenario general adverso, algunas categorías lograron mostrar señales de crecimiento. Los vinos varietales aumentaron sus ventas un 3,4%, al pasar de 227,1 millones de litros en 2024 a 234,7 millones en 2025. Este segmento representa el 31,5% del mercado total.

También la categoría “otros vinos” mostró un repunte del 4,1%, aunque su incidencia es marginal, con apenas el 0,4% del mercado. En contraste, los vinos sin mención varietal, que siguen siendo mayoritarios, retrocedieron un 5,2%, con una baja de 26,6 millones de litros en un año.

Los espumosos tampoco escaparon a la tendencia: sus ventas cayeron un 5,1%, al descender de 27,7 millones de litros en 2024 a 26,3 millones en 2025.

Exportaciones en mínimos

A la caída del consumo local se sumó un complejo panorama externo. De acuerdo con un informe de la economista Elena Alonso, CEO de Emerald Capital, las exportaciones de vino se ubicaron en USD 661 millones, con una baja interanual del 7,2%, lo que significó el nivel más bajo en veinte años.

“La vitivinicultura enfrenta hoy una crisis de colocación, márgenes y financiamiento que atraviesa a toda la cadena, desde productores primarios hasta grandes bodegas”, sostuvo la especialista.

Exportaciones (foto archivo)

Entre los factores que explican el retroceso, mencionó la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores, el cambio de hábitos en los menores de 35 años, la inflación en dólares y un tipo de cambio real poco competitivo frente a otros países productores.

Costos, stock y presión financiera

Otro de los problemas centrales fue el elevado nivel de stock, estimado entre 8 y 15 meses, considerado históricamente alto. Esta situación presionó los precios a la baja y deterioró la rentabilidad, especialmente en el segmento de vino a granel.

A esto se sumó el incremento de los costos productivos, con insumos dolarizados, energía, combustibles y logística creciendo por encima de los precios del vino, que registraron caídas nominales de entre 25% y 40% respecto de 2024.

En provincias como San Juan, la crisis se vio agravada por los altos costos logísticos. “Los fletes son más largos y caros, y muchos camiones regresan sin carga”, explicó Alonso, lo que encarece la llegada a los centros de consumo y a los puertos.

Un 2026 con desafíos

De cara a este año, la especialista advirtió que el principal desafío para el sector no es productivo, sino financiero. Altos niveles de stock, precios retrasados y márgenes comprimidos reducen la capacidad de absorber nuevos costos.

Las estimaciones preliminares anticipan una vendimia 8% menor que la de 2025, lo que refuerza la idea de que el problema no es de volumen, sino de colocación y ventas.

En este contexto, el consumo interno aparece como una de las variables clave para explicar el récord negativo que atraviesa la vitivinicultura argentina y las dificultades para revertir la tendencia. Fuente: El Once

