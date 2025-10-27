El Coro Polifónico Municipal realizó un Concierto en Villa 3 de Febrero

Nogoyá

En las instalaciones de la Parroquia San Ramón Nonato, el Coro Polifónico Municipal de Nogoyá realizo un concierto bajo la dirección de Miguel Piva.

📌Alli, los vecinos que asistieron, pudieron disfrutar del variado repertorio que brindo el orfeón en esta nueva presentación.

