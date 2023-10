El deseo del agenciero al ganador de Brinco: “Que el premio ayude a su familia”

La buena fortuna cayó en Paraná

En dialogó con Carlos, el agenciero que vendió la boleta ganadora, quien dio pistas sobre quién podría ser el ganador y los deseos que tiene para con el afortunado.

Un apostador oriundo de Paraná acertó los seis números de la modalidad Brinco Junior este domingo y se llevó la suma de 10 millones de pesos. Elonce dialogó con Carlos Cerrudo, el agenciero que vendió la boleta ganadora, quien dio pistas sobre quién podría ser el ganador y los deseos que tiene para con el afortunado.

“Anoche una clienta me mandó un mensaje avisándome que había vendido un premio, pero yo estaba mirando el debate presidencial y no le di mucha importancia. Después, un colega me avisó que había vendido el Brinco Junior y ahí me puse contento porque no lo esperaba”, repasó el agenciero al reconocer: “No dormí en toda la noche pensando quién podría llegar a ser la persona”.

En el caso del Brinco Junior, los números sorteados fueron 19-26-21-31-17-29. En este caso, hubo un solo ganador y es oriundo de Paraná. Jugó su boleta en la agencia 1307/00, ubicada en calle Gobernador Crespo y se llevó $10.000.000 tras acertar todos los números.

“Mis expectativas son para que (el premio) haya caído en la casa de, si bien todos necesitamos en estos momentos difíciles, pero ojalá y sea para alguien que lo necesite”, auguró Cerrudo y descartó que el afortunado haya sido uno de sus clientes fijos.

Sin embargo, estimó: “Tengo una vaga idea de quién podría llegar a ser esa persona (por el ganador) porque viene una vez a la semana a hacer su Brinco y ojalá sea persona porque sería feliz en ese sentido”.

“Es una persona que vive en la zona de quintas y lo veo vulnerable en estos momentos. Se sacrifica todos los días con su quintita y espero que sea él”, deseó el agenciero.

En la oportunidad, a Elonce reconoció que, entre sus clientes, “todos jugamos por una necesidad”. Fue por eso que bregó para que “el ganador sea una persona humilde y que el premio ayude a su familia y que lo disfrute”.

Carlos Cerrudo tiene su agencia en calle Gobernador Crespo desde 2016, pero antes trabajó 30 años en Casa Pinery, donde oportunamente tuvo la dicha de haber vendido boletas ganadoras de premios millonarios. “Le tocaba a gente que lo necesitaba y esa es la satisfacción de uno como agenciero, porque uno espera que la gente gane”, destacó.

Y agregó: “Con los costos que se manejan, los apostadores que jugaban muchas boletas las van achichando y muchos vienen por la necesidad de sacar un pozo como para salir adelante. Pero hay otros clientes que tienen su Quini fijo, de años, y siguen con la costumbre”. En este caso, el agenciero recibirá el 1% del premio que ganó el paranaense que se hará acreedor de los 10 millones de pesos.

Finalmente, consultado a Cerrudo qué significa tener buena fortuna, éste sentencio: “Tener buena fortuna es tener salud, porque si uno no tiene salud, por más que tenga lo que tenga en dinero, no lo podrá disfrutar. Y espero que ese dinero ayude un poquito para disfrutar de lo que uno pueda llegar a tener”.

De hecho, uno de los apostadores que se disponía a jugar su boleta en la agencia, reconoció a Elonce que al premio “lo haría bosta enseguida”. Pero al sincerarse resaltó la importancia de “ser feliz para estar con toda la familia”. “Haría una vaquilla entera”, recalcó y descartó la posibilidad de emprender un viaje. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com