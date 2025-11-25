El dólar arranca la jornada en alza después del fin de semana largo

El tipo de cambio mayorista avanza $19 hasta los $1.444 este martes y mantiene una distancia de más del 4% con el techo de la banda. Los contratos de dólar futuro operan con subas generalizadas de hasta 1,6%. El mercado “pricea” que el tipo de cambio mayorista a finales de noviembre llegará a $1.452,5 y que en diciembre lo hará a los $1.490.

El dólar minorista opera a $1.418 para la compra y $1.468,86 para la venta, según el promedio de entidades financieras publicado por el BCRA, lo que implica un aumento semanal de 2,4%.

En tanto, en el Banco Nación (BNA), la divisa norteamericana cotiza $1.470 para la venta, una suba de 1,4% desde la última rueda de la semana pasada. Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.911.

Entre financieros, el dólar MEP escala 1,3% a $1.479,49, al tiempo que el contado con liquidación (CCL) trepa 1,1% a $1.518,12. En el mercado informal, el dólar blue sube a $1.455 para la venta., señala Ámbito.

El ministro Caputo calificó la información sobre el supuesto préstamo como una “confusión” y afirmó que nunca se discutió un rescate de ese tamaño. Por otro lado, continúa la atención del mercado en las reservas que continúan negativas luego de que Santiago Bausilli, presidente del Banco Central (BCRA), descartara que la acumulación se dé “a cualquier costo”. Fuente: El Once

