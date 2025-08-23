El dólar oficial cerró la semana en alza y cotizó a $1335 para la venta

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, trepó $6 a $1.321 y acumuló una suba de $21 en la semana. A su vez, el dólar minorista escaló a $1.337,23 para la venta en el promedio de entidades financieras del Banco Central (BCRA). En el segmento de contado se operó un volumen total de más de u$s540,7 millones.

En tanto, en el Banco Nación (BNA) cerró a $1.335 para la venta. Así, el dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.735,5.

Entre los paralelos, el dólar MEP avanzó 0,5% a $1.329,08, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hizo un 0,7% a $1.333,81. El dólar blue, subió a $1.345 para la venta, según un relevamiento de Ámbito.

Los contratos de dólar futuro cerraron con mayoría de subas. El mercado “pricea” que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.334,5 (TNA implícita de 53,29%), y que en diciembre llegará hasta los $1.535. El volumen operado en futuros fue de u$s1.586 millones. (Ámbito)

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com