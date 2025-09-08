Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Economía Nacionales Noticias

    El dólar oficial se disparó tras la derrota oficialista y cerró a $1.425 en el Banco Nación

    Nogoyá Times Posted on

    Pegó su mayor salto desde abril

    Tras la derrota electoral del oficialismo en Provincia de Buenos Aires, el dólar oficial subió casi 5% y cerró a $1.425 en Banco Nación, su mayor salto desde abril. Analistas prevén más presión cambiaria y un mercado atento a la reacción del Tesoro y del BCRA.
    El dólar oficial registró este lunes 8 de septiembre su mayor salto desde abril, en una jornada marcada por la contundente derrota de La Libertad Avanza frente a Fuerza Patria en las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires. En el Banco Nación, la divisa cerró a $1.425 para la venta, un incremento de casi 5% frente al viernes.
    El dólar mayorista, referencia en el mercado, trepó $54 y finalizó a $1.409, lo que implicó una suba del 4%. Así, se ubicó apenas 4,3% por debajo del techo de la banda cambiaria. En tanto, el promedio de entidades financieras que releva el Banco Central arrojó un valor de $1.435,17 para la venta.

    Otros tipos de cambio también en alza

     

    En el mercado paralelo, el dólar blue cerró en $1.420, mientras que en el segmento financiero el Contado con Liquidación (CCL) subió 3,6% hasta $1.441,09 y el MEP avanzó 3,5% para ubicarse en $1.432,16.

    Los contratos de dólar futuro cerraron con fuertes alzas en toda la curva. El mercado ya anticipa que el mayorista llegará a $1.438 en septiembre y a $1.580 en diciembre, lo que implicaría superar el techo de la banda. En total, en la jornada se operaron unos u$s1.345 millones.

     

    Reacción del mercado tras las elecciones

     

    Desde Cohen Aliados Financieros señalaron que el Gobierno “priorizó la estabilidad cambiaria en detrimento de la actividad económica y de la acumulación de reservas, que aún no muestran señales de recuperación”. Además, destacaron que la semana estará marcada por la reacción de los mercados, la licitación del Tesoro del miércoles y la publicación del IPC de agosto.

     

    La economista Noelia Abbate sostuvo que ya el domingo, a medida que se conocían los resultados electorales, el dólar cripto subía y anticipaba la presión que se vería este lunes. “No sería muy prudente sostener un tipo de cambio que el mercado no avala con altos niveles de intervención, en un contexto de vulnerabilidad de las reservas”, analizó.

     

    Por su parte, Pedro Martínez Gerber, de PxQ, remarcó a Ámbito que el resultado electoral fue “peor al esperado” y que hasta octubre se prevé “más presión sobre el tipo de cambio”. Recordó además que el Tesoro aún dispone de unos u$s1.000 millones para intervenir antes del techo de la banda, mientras que el Banco Central solo podría hacerlo cuando ese nivel se alcance, según lo estipulado con el FMI.

     

    Intervenciones y reservas disponibles

     

    La consultora 1816 detalló que la semana pasada el Tesoro realizó ventas por más de u$s500 millones para moderar la escalada cambiaria. Sin embargo, hacia el cierre del viernes sus cuentas en el Banco Central apenas sumaban unos u$s1.130 millones disponibles, lo que genera dudas sobre la capacidad de sostener nuevas intervenciones.

     

    Con este salto, el dólar oficial volvió al centro de la escena política y económica tras el revés electoral del Gobierno. El mercado espera definiciones en los próximos días, mientras crece la expectativa por los próximos movimientos del Tesoro y del BCRA. (Con información de Ámbito)

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like