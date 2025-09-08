El dólar oficial se disparó tras la derrota oficialista y cerró a $1.425 en el Banco Nación

Otros tipos de cambio también en alza

En el mercado paralelo, el dólar blue cerró en $1.420, mientras que en el segmento financiero el Contado con Liquidación (CCL) subió 3,6% hasta $1.441,09 y el MEP avanzó 3,5% para ubicarse en $1.432,16.

Los contratos de dólar futuro cerraron con fuertes alzas en toda la curva. El mercado ya anticipa que el mayorista llegará a $1.438 en septiembre y a $1.580 en diciembre, lo que implicaría superar el techo de la banda. En total, en la jornada se operaron unos u$s1.345 millones.

Reacción del mercado tras las elecciones

Desde Cohen Aliados Financieros señalaron que el Gobierno “priorizó la estabilidad cambiaria en detrimento de la actividad económica y de la acumulación de reservas, que aún no muestran señales de recuperación”. Además, destacaron que la semana estará marcada por la reacción de los mercados, la licitación del Tesoro del miércoles y la publicación del IPC de agosto.

La economista Noelia Abbate sostuvo que ya el domingo, a medida que se conocían los resultados electorales, el dólar cripto subía y anticipaba la presión que se vería este lunes. “No sería muy prudente sostener un tipo de cambio que el mercado no avala con altos niveles de intervención, en un contexto de vulnerabilidad de las reservas”, analizó.

Por su parte, Pedro Martínez Gerber, de PxQ, remarcó a Ámbito que el resultado electoral fue “peor al esperado” y que hasta octubre se prevé “más presión sobre el tipo de cambio”. Recordó además que el Tesoro aún dispone de unos u$s1.000 millones para intervenir antes del techo de la banda, mientras que el Banco Central solo podría hacerlo cuando ese nivel se alcance, según lo estipulado con el FMI.

Intervenciones y reservas disponibles

La consultora 1816 detalló que la semana pasada el Tesoro realizó ventas por más de u$s500 millones para moderar la escalada cambiaria. Sin embargo, hacia el cierre del viernes sus cuentas en el Banco Central apenas sumaban unos u$s1.130 millones disponibles, lo que genera dudas sobre la capacidad de sostener nuevas intervenciones.

Con este salto, el dólar oficial volvió al centro de la escena política y económica tras el revés electoral del Gobierno. El mercado espera definiciones en los próximos días, mientras crece la expectativa por los próximos movimientos del Tesoro y del BCRA. (Con información de Ámbito)

