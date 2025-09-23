El dólar opera por debajo de los $1400 mientras suben bonos y acciones argentinas

En tanto, el dólar continuaba en retroceso. El mayorista, que operan bancos y empresas, descendía 3,4%, a $1.360, mientras que el minorista cotizaba a $1.375 en el Banco Nación. El lunes cerró en $1.430.

El lunes estuvo marcado por un doble anuncio que impactó en la expectativa de los mercados: la eliminación temporaria de retenciones hasta el 31 de octubre y el respaldo del Tesoro de los Estados Unidos al gobierno libertario y a su plan económico.

Respaldo clave desde Estados Unidos

El mensaje de Scott Bessent fue interpretado por los inversores como un apoyo contundente a la Casa Rosada y devolvió a los activos al sendero alcista que habían perdido en las últimas semanas. El riesgo país se desplomó y perforó los 1.100 puntos.

Ese derrumbe en el indicador que mide JP Morgan estuvo explicado por el fuerte repunte de los bonos a lo largo del lunes, que llegaron a anotar escaladas de hasta 18%. Cabe recordar que el riesgo país había llegado a orillar, sobre el cierre de la semana pasada, los 1.500 puntos.

Por su parte, el tipo de cambio registró su jornada de mayor tranquilidad en semanas. El dólar, que había tocado el techo de la banda de flotación durante la semana pasada y que motivó ventas de reservas por parte del Banco Central, cayó el lunes 4,5% hasta los $1.408 en su variante mayorista. En los bancos, con el Nación como referencia, el minorista cerró en $1.430, una baja de 85 pesos.

Expectativas y análisis de mercado

La euforia del lunes entre los bonos argentinos compensó la caída de la semana previa. “El mercado percibe ahora una clara disposición de ambas partes a explorar distintas alternativas. Desde nuestro punto de vista, ni el uso real ni el tamaño del programa son tan relevantes como el mensaje mismo para reavivar las expectativas. En esta línea, permaneceremos atentos a definiciones concretas”, explicó un informe de Portfolio Personal Inversiones tras el cierre de la jornada.

En el “pre market” de este martes, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street anotaban mejoras de hasta 6%. El lunes, los ADRs habían llegado a rebotar más de 24%, en una tendencia positiva que se verificó desde antes de la campanada inicial de los mercados.

Los papeles bancarios encabezaron las subas más representativas, con el Banco Supervielle a la cabeza, que recuperó 24,3%, seguido por el Grupo Financiero Galicia, que mejoró 21,1% en Nueva York.

De todas formas, a pesar del fuerte repunte, las acciones de compañías argentinas aún no alcanzan a borrar las pérdidas acumuladas desde comienzos de septiembre. En el caso de los bancos, por ejemplo, las caídas llegan a 20,7% respecto al cierre de agosto. (Clarín)