El entrerriano Nazareno Sasia en el “intento disfrutar” su debut olímpico y la “sensación amarga”

El sueño olimpico

El atleta cerritenese cumplió su sueño de competir en la tan ansiada cita olímpica. A pesar de no hacer obtenido la clasificación a la final y no superar sus marcas, Sasia aseguró estar muy “agradecido y ya enfocado en lo que viene”.

El atleta entrerriano Nazareno Sasia hizo su esperado debut en los Juegos Olímpicos de París 2024, participando en la etapa clasificatoria de Lanzamiento de Bala. El riundo de Cerrito terminó en el puesto 23° en la clasificación general y no pudo avanzar a la final del lanzamiento de bala masculino. A pesar de no haber llegado a sus mejores marcas y de no clasificar a la final, el atleta aseguró que “intento disfrutar”.

“Tengo la sensación amarga de la marca, por ahí me hubiese gustado tirar un poco más“, se lamentó el campeón olímpico en los Juegos de la Juventud de Buenos Aires 2018. Su mejor marca en los tres intentos fue de 19.33 metros.

“Sabía que si quería llegar a una final tenía que arriesgarme y superar mis marcas. Salí a lanzar muy fuerte y por ahí eso no me dejó coordinar bien”, comentó Sasia, quien no tuvo una buena jornada en París y estuvo lejos de su mejor marca (20.74). Fuente: El Once

