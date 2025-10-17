El Festival Cosquín 2026 presentó su grilla: quiénes se presentan y cuánto salen las entradas

En continuidad con la idea de federalización, la Comisión Organizadora del Festival aceptó la invitación de la ciudad santafesina, honrando así los 300 años de una de las localidades más emblemáticas de nuestro país.

Durante la presentación se dio a conocer la grilla artística completa de las nueve lunas del Festival 2026, con la participación especial de artistas invitados.

La grilla completa de Cosquín 2026

PRIMERA LUNA: SÁBADO 24 de Enero

Christian Herrera (Consagración 2025)

Jairo

Los Manseros Santiagueños

Susana Baca

Horacio Banegas

Mati Rojas

Emanuel Ayala (Revelación 2025)

Jorge Rojas

Pre Cosquín: Solista Vocal

Pre Cosquín: Conjunto Vocal Delegación

Entradas desde $35.200

SEGUNDA LUNA: DOMINGO 25 de Enero

Dúo Coplanacu

Nahuel Pennisi

Flor Castro

Raly Barrionuevo

Paola Bernal

Facundo Toro

Cazzu

Pre-Cosquín: Pareja de Baile estilizado

Delegación

Delegación

Entradas desde $41.800

TERCERA LUNA: LUNES 26 de enero

Ahyre

Luciana Jury

Guitarreros Duratierra

Lucia Ceresani

Cristian Capurelli

Abel Pintos

Pre Cosquín: Conjunto Instrumental

Pre Cosquín: Solista de Malambo Masculino

Delegación

Entradas desde $35.200

CUARTA LUNA: MARTES 27 de enero

Lázaro Caballero

Mariana Carrizo

Orellana Lucca

La Cruzada (Destacado Espectáculos Callejeros 2025)

Paquito Ocaño

Micaela Chauque

Yoel Hernández

Lucio»El Indio»Rojas

Pre Cosquín: Conjunto de Malambo

Pre Cosquín: Dúo Vocal Delegación

Entradas desde $30.800

QUINTA LUNA: MIÉRCOLES 28 de enero

Leandro Lovato

La Callejera

Silvia Lallana

Garupá: Celebrando a Ramón Ayala (Joel Tortul – Julián Venegas y Homero Chiavarino)

Dúo Palma Sandoval

Ariel Ardit

Lucio Taragno

Luciano Pereyra

Pre Cosquín: Conjunto de Baile

Pre Cosquín: Canción Inédita Delegación

Entradas desde $35.200

SEXTA LUNA: JUEVES 29

Los Nocheros

Destino San Javier

Yamila Cafrune

Homenaje a Musha Carabajal

Lautaro Rojas

Bruno Arias

Ceibo

Los Tekis

Pre Cosquín: Solista Vocal

Delegación de Japón Delegación

Entradas desde $30.800

SÉPTIMA LUNA: VIERNES 30

Juan Fuentes

José LuisAguirre

El Encuentro

(Román Ramonda – Fabricio Rodríguez – Pachi Herrera)

Nati Pastorutti

Emiliano Zerbini

Juanjo Abregú

Adriana Rojas

Chaqueño Palavecino

Pre Cosquín: Solista de Malambo Femenino

Pre Cosquín: Solista Instrumental

Delegación

Entradas desde $30.800

OCTAVA LUNA: SÁBADO 31 de enero

Juntos la Leyenda Continúa (Los 4 de Córdoba y Por siempre

Tucu)

Suna Rocha

Juan Iñaki

Yamila Aguado (Revelación 2025)

Pablo Lozano

Adrián Maggi

Soledad 30 Años

Pre-Cosquín: Pareja de Baile Tradicional

Delegación

Entradas desde $35.200

NOVENA LUNA: DOMINGO 1 de Febrero Peteco Carabajal Campedrinos

Teresa Parodi

Cuti y Roberto Carabajal

Maggie Cullen

Gauchos of The Pampa

Milo J

Entrega de Premios

Delegación

Entradas desde $41.800 Fuente: El Once

