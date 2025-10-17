El Festival Cosquín 2026 presentó su grilla: quiénes se presentan y cuánto salen las entradas
Nueve lunas para disfrutar
En continuidad con la idea de federalización, la Comisión Organizadora del Festival aceptó la invitación de la ciudad santafesina, honrando así los 300 años de una de las localidades más emblemáticas de nuestro país.
Durante la presentación se dio a conocer la grilla artística completa de las nueve lunas del Festival 2026, con la participación especial de artistas invitados.
La grilla completa de Cosquín 2026
PRIMERA LUNA: SÁBADO 24 de Enero
Christian Herrera (Consagración 2025)
Jairo
Los Manseros Santiagueños
Susana Baca
Horacio Banegas
Mati Rojas
Emanuel Ayala (Revelación 2025)
Jorge Rojas
Pre Cosquín: Solista Vocal
Pre Cosquín: Conjunto Vocal Delegación
Entradas desde $35.200
SEGUNDA LUNA: DOMINGO 25 de Enero
Dúo Coplanacu
Nahuel Pennisi
Flor Castro
Raly Barrionuevo
Paola Bernal
Facundo Toro
Cazzu
Pre-Cosquín: Pareja de Baile estilizado
Delegación
Delegación
Entradas desde $41.800
TERCERA LUNA: LUNES 26 de enero
Ahyre
Luciana Jury
Guitarreros Duratierra
Lucia Ceresani
Cristian Capurelli
Abel Pintos
Pre Cosquín: Conjunto Instrumental
Pre Cosquín: Solista de Malambo Masculino
Delegación
Entradas desde $35.200
CUARTA LUNA: MARTES 27 de enero
Lázaro Caballero
Mariana Carrizo
Orellana Lucca
La Cruzada (Destacado Espectáculos Callejeros 2025)
Paquito Ocaño
Micaela Chauque
Yoel Hernández
Lucio»El Indio»Rojas
Pre Cosquín: Conjunto de Malambo
Pre Cosquín: Dúo Vocal Delegación
Entradas desde $30.800
QUINTA LUNA: MIÉRCOLES 28 de enero
Leandro Lovato
La Callejera
Silvia Lallana
Garupá: Celebrando a Ramón Ayala (Joel Tortul – Julián Venegas y Homero Chiavarino)
Dúo Palma Sandoval
Ariel Ardit
Lucio Taragno
Luciano Pereyra
Pre Cosquín: Conjunto de Baile
Pre Cosquín: Canción Inédita Delegación
Entradas desde $35.200
SEXTA LUNA: JUEVES 29
Los Nocheros
Destino San Javier
Yamila Cafrune
Homenaje a Musha Carabajal
Lautaro Rojas
Bruno Arias
Ceibo
Los Tekis
Pre Cosquín: Solista Vocal
Delegación de Japón Delegación
Entradas desde $30.800
SÉPTIMA LUNA: VIERNES 30
Juan Fuentes
José LuisAguirre
El Encuentro
(Román Ramonda – Fabricio Rodríguez – Pachi Herrera)
Nati Pastorutti
Emiliano Zerbini
Juanjo Abregú
Adriana Rojas
Chaqueño Palavecino
Pre Cosquín: Solista de Malambo Femenino
Pre Cosquín: Solista Instrumental
Delegación
Entradas desde $30.800
OCTAVA LUNA: SÁBADO 31 de enero
Juntos la Leyenda Continúa (Los 4 de Córdoba y Por siempre
Tucu)
Suna Rocha
Juan Iñaki
Yamila Aguado (Revelación 2025)
Pablo Lozano
Adrián Maggi
Soledad 30 Años
Pre-Cosquín: Pareja de Baile Tradicional
Delegación
Entradas desde $35.200
NOVENA LUNA: DOMINGO 1 de Febrero Peteco Carabajal Campedrinos
Teresa Parodi
Cuti y Roberto Carabajal
Maggie Cullen
Gauchos of The Pampa
Milo J
Entrega de Premios
Delegación
Entradas desde $41.800 Fuente: El Once
Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter
Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com