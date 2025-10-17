Nogoyá Times

    El Festival Cosquín 2026 presentó su grilla: quiénes se presentan y cuánto salen las entradas

    Nueve lunas para disfrutar

    El Festival Nacional de Folklore anunció su grilla desde el Monumento a la Bandera de Rosario. La programación completa. Se destaca la participación del joven Milo J.
    Este miércoles, el Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026 presentó su 66° edición en Rosario. Se llevará adelante desde el sábado 24 enero al lunes 2 febrero en Córdoba.

     

    En continuidad con la idea de federalización, la Comisión Organizadora del Festival aceptó la invitación de la ciudad santafesina, honrando así los 300 años de una de las localidades más emblemáticas de nuestro país.

    Durante la presentación se dio a conocer la grilla artística completa de las nueve lunas del Festival 2026, con la participación especial de artistas invitados.

     

    La grilla completa de Cosquín 2026

    PRIMERA LUNA: SÁBADO 24 de Enero

     

    Christian Herrera (Consagración 2025)

     

    Jairo

     

    Los Manseros Santiagueños

     

    Susana Baca

     

    Horacio Banegas

     

    Mati Rojas

     

    Emanuel Ayala (Revelación 2025)

     

    Jorge Rojas

     

    Pre Cosquín: Solista Vocal

     

    Pre Cosquín: Conjunto Vocal Delegación

     

    Entradas desde $35.200

     

    SEGUNDA LUNA: DOMINGO 25 de Enero

     

    Dúo Coplanacu

     

    Nahuel Pennisi

     

    Flor Castro

     

    Raly Barrionuevo

     

    Paola Bernal

     

    Facundo Toro

     

    Cazzu

     

    Pre-Cosquín: Pareja de Baile estilizado

     

    Delegación

     

    Delegación

     

    Entradas desde $41.800

     

    TERCERA LUNA: LUNES 26 de enero

     

    Ahyre

     

    Luciana Jury

     

    Guitarreros Duratierra

     

    Lucia Ceresani

     

    Cristian Capurelli

     

    Abel Pintos

     

    Pre Cosquín: Conjunto Instrumental

     

    Pre Cosquín: Solista de Malambo Masculino

     

    Delegación

     

    Entradas desde $35.200

     

    CUARTA LUNA: MARTES 27 de enero

     

    Lázaro Caballero

     

    Mariana Carrizo

     

    Orellana Lucca

     

    La Cruzada (Destacado Espectáculos Callejeros 2025)

     

    Paquito Ocaño

     

    Micaela Chauque

     

    Yoel Hernández

     

    Lucio»El Indio»Rojas

     

    Pre Cosquín: Conjunto de Malambo

     

    Pre Cosquín: Dúo Vocal Delegación

     

    Entradas desde $30.800

     

    QUINTA LUNA: MIÉRCOLES 28 de enero

     

    Leandro Lovato

     

    La Callejera

     

    Silvia Lallana

     

    Garupá: Celebrando a Ramón Ayala (Joel Tortul – Julián Venegas y Homero Chiavarino)

     

    Dúo Palma Sandoval

     

    Ariel Ardit

     

    Lucio Taragno

     

    Luciano Pereyra

     

    Pre Cosquín: Conjunto de Baile

     

    Pre Cosquín: Canción Inédita Delegación

     

    Entradas desde $35.200

     

    SEXTA LUNA: JUEVES 29

     

    Los Nocheros

     

    Destino San Javier

     

    Yamila Cafrune

     

    Homenaje a Musha Carabajal

     

    Lautaro Rojas

     

    Bruno Arias

     

    Ceibo

     

    Los Tekis

     

    Pre Cosquín: Solista Vocal

     

    Delegación de Japón Delegación

     

    Entradas desde $30.800

     

    SÉPTIMA LUNA: VIERNES 30

     

    Juan Fuentes

     

    José LuisAguirre

     

    El Encuentro

     

    (Román Ramonda – Fabricio Rodríguez – Pachi Herrera)

     

    Nati Pastorutti

     

    Emiliano Zerbini

     

    Juanjo Abregú

     

    Adriana Rojas

     

    Chaqueño Palavecino

     

    Pre Cosquín: Solista de Malambo Femenino

     

    Pre Cosquín: Solista Instrumental

     

    Delegación

     

    Entradas desde $30.800

     

    OCTAVA LUNA: SÁBADO 31 de enero

     

    Juntos la Leyenda Continúa (Los 4 de Córdoba y Por siempre

     

    Tucu)

     

    Suna Rocha

     

    Juan Iñaki

     

    Yamila Aguado (Revelación 2025)

     

    Pablo Lozano

     

    Adrián Maggi

     

    Soledad 30 Años

     

    Pre-Cosquín: Pareja de Baile Tradicional

     

    Delegación

     

    Entradas desde $35.200

     

    NOVENA LUNA: DOMINGO 1 de Febrero Peteco Carabajal Campedrinos

     

    Teresa Parodi

     

    Cuti y Roberto Carabajal

     

    Maggie Cullen

     

    Gauchos of The Pampa

    Milo J

     

    Entrega de Premios

     

    Delegación

     

    Entradas desde $41.800 Fuente: El Once

