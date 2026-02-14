El Gobierno convocó a los gremios estatales y a los docentes a la paritaria salarial 2026

Además, desde el Gobierno provincial confirmaron que también convocaron a los gremios docentes para iniciar las paritarias.

El Secretario General de UPCN, José Allende, destacó el éxito de la jornada de paro y subrayó que las consecuencias de la protesta fueron inmediatas. “Las consecuencias han sido inmediatas porque el gobierno convocó a la paritaria salarial”, afirmó Allende, quien consideró que este fue el resultado esperado de la medida de fuerza. Además, agradeció a los trabajadores que se sumaron al paro, asegurando que “no ha sido en vano” y que el impacto de la protesta fue notorio.

Un paso hacia la negociación salarial

El paro de UPCN, que paralizó parcialmente la actividad en la administración pública provincial, busca lograr una mejora salarial que refleje el contexto económico actual. El gremio anticipó que, tras la reunión del 19 de febrero, llevará a cabo una nueva convocatoria para informar a sus afiliados sobre el resultado de las negociaciones salariales.

El contexto de la medida y las expectativas

El paro convocado por UPCN responde a una creciente preocupación por los salarios de los empleados públicos provinciales, que, según el sindicato, no han acompañado la inflación y el aumento en el costo de vida. Los trabajadores esperan que la paritaria salarial 2026 logre resultados favorables que permitan equilibrar el poder adquisitivo.

Llamado a los docentes

Los gremios docentes fueron citados para el lunes 23, a las 16. En esta oportunidad participarán la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop). Fuente: El Once

