El Gobierno creó nuevas obras sociales para las fuerzas armadas y federales

Según se informó oficialmente, la decisión se fundamentó en el desequilibrio financiero persistente que atravesaba el IOSFA, asociado al incremento sostenido de los costos de las prestaciones médico-asistenciales y de los medicamentos, así como a la heterogeneidad del padrón de afiliados y a su dispersión territorial. El Gobierno consideró que esta situación ponía en riesgo la sostenibilidad del sistema y la continuidad de la cobertura de salud.

En ese marco, el decreto creó la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), que funcionará como un ente autárquico en el ámbito del Ministerio de Defensa, con personería jurídica propia y capacidad para actuar tanto en el derecho público como en el privado. La nueva entidad desarrollará su accionar en todo el territorio nacional y será fiscalizada por esa cartera.

Asimismo, se dispuso la creación de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), que dependerá del Ministerio de Seguridad Nacional y brindará cobertura al personal de la Gendarmería Nacional Argentina y de la Prefectura Naval Argentina. Este organismo también tendrá carácter autárquico y contará con un directorio integrado por cinco miembros.

El decreto estableció el inicio inmediato del proceso de disolución y liquidación del IOSFA, el cual estará a cargo de un administrador designado por el Ministerio de Defensa. Dicho proceso incluirá la transferencia total de los activos y del personal a las nuevas obras sociales, mientras que el personal perteneciente a Gendarmería y Prefectura que prestaba funciones en el IOSFA regresará a sus organismos de origen.

Además, se fijó un período de transición de hasta 365 días corridos, durante el cual se garantizará la continuidad de la cobertura médico-asistencial para todos los afiliados. En aquellos casos en los que existan tratamientos de salud que no puedan ser interrumpidos, el IOSFA continuará brindando la prestación hasta que se concrete el traspaso definitivo, sin que ello implique la generación de nuevos derechos afiliatorios.

El decreto también determinó los plazos para la transferencia de afiliados: el Ministerio de Defensa deberá completar el traspaso en un máximo de 60 días, mientras que el Ministerio de Seguridad Nacional contará con un plazo de hasta 180 días. Una vez concretada la transferencia, cesarán las obligaciones de ambos ministerios de seguir aportando recursos al IOSFA.

Finalmente, la norma dispuso que la medida será remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación para su tratamiento, conforme lo establece la Ley 26.122, y entró en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Fuente: El Once

