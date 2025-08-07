El Gobierno decretó la fecha en la que se celebrará cada año el Día del Niño

Este festejo no solo apunta al entretenimiento, sino que también busca visibilizar y poner en valor los derechos de los niños, así como garantizar su bienestar, protección y desarrollo en todos los ámbitos de la sociedad.

En este sentido, el Gobierno nacional formalizó mediante el decreto 562/2025 la celebración del Día del Niño cada tercer domingo del mes de agosto. La normativa busca darle un marco institucional a una festividad con fuerte arraigo en la tradición argentina, destacando su importancia para el desarrollo integral de los más chicos.

La legislación argentina reconoce los derechos de la niñez a través de instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 y con jerarquía constitucional en el país, en conformidad con lo establecido por la Constitución Nacional.

Un marco legal que protege desde la concepción hasta la mayoría de edad

El decreto presidencial se apoya en la Ley 23.849, que incorpora la Convención de manera oficial al marco jurídico argentino. Esta ley define como niño “a toda persona desde el momento de la concepción hasta los 18 años de edad”, estableciendo así una protección integral desde las etapas más tempranas de la vida.

Asimismo, se articula con la Ley 26.061, que establece el Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta normativa señala que la comunidad en su conjunto tiene la responsabilidad de garantizar el pleno ejercicio de estos derechos, más allá de lo que hagan las autoridades. Fuente: El Once

