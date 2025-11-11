El Gobierno evalúa dividir las sesiones extraordinarias: cuándo serían

El segundo período de sesiones se realizaría entre el 1 y el 28 de febrero, cuando se discutirán las reformas laboral, tributaria, del Código Penal y las modificaciones a la Ley de Glaciares. La decisión responde a la imposibilidad de abordar todo el paquete legislativo antes del cierre del año parlamentario.

Presupuesto 2026

El Presupuesto 2026 es considerado por el Ejecutivo como la “ley de leyes” y será la prioridad de la agenda de diciembre. El flamante ministro del Interior, Diego Santilli, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, iniciaron conversaciones con gobernadores en busca de respaldo. Se prevé una serie de reuniones bilaterales y un nuevo encuentro en la Casa Rosada antes de fin de año.

Junto al Presupuesto, el Gobierno impulsará la Ley de Inocencia Fiscal, anunciada en junio, cuyo propósito es “blindar” a los ahorristas y garantizar la libre disposición de sus fondos sin la necesidad de justificar su origen. Según explicó el titular de ARCA, Juan Pazo, la norma propone “un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y el contribuyente, partiendo del principio de que todos son inocentes, salvo que el organismo demuestre lo contrario”.

Reformas estructurales para febrero

El Ejecutivo prevé que las reformas de segunda generación se discutan durante febrero. Entre ellas se destacan la reforma laboral, orientada a la flexibilización del mercado de trabajo; la reforma tributaria, que busca simplificar el sistema impositivo; y la modificación del Código Penal, anunciada en octubre como una prioridad del Gobierno.

También se incluirá la revisión de la Ley de Glaciares, con el argumento de adecuarla a la nueva política ambiental. En este contexto, la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encabezará el bloque libertario en el Senado a partir de diciembre, donde se dará el debate de fondo.

Desde el entorno presidencial admiten que las reformas aún están en elaboración y que “no hay textos circulando ni documentos oficiales”. En la misma línea, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, reconoció que si bien considera necesarias las reformas, todavía “se espera la redacción final para evaluar los alcances”.

El rol del Consejo de Mayo y la nueva estructura política

Parte del contenido de las reformas surge del trabajo del Consejo de Mayo, una mesa intersectorial que discute los puntos del Pacto de Mayo y aborda los cambios estructurales en materia laboral y tributaria. Este espacio, que fue coordinado por Guillermo Francos antes de su salida del Gobierno, continúa operando como soporte técnico y político de las futuras leyes.

La nueva estructura de poder dentro del oficialismo también influye en la estrategia legislativa. Tras los recientes cambios en el Gabinete, el sector de Karina Milei consolidó su influencia en la agenda política. En la última semana, Santilli mantuvo dos reuniones con Martín y Eduardo “Lule” Menem, quienes coordinan el vínculo con los gobernadores y el Congreso para garantizar los votos necesarios. (La Nación)

